Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

21:1625/02/2026, Çarşamba
AA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi mevkisindeki kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan A.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi mevkisinde, A.Ç. idaresindeki 61 DL 671 plakalı ve H.G'nin kullandığı 29 AL 975 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, A.Ç. ile otomobilde bulunan A.K. ve E.Ç. ile diğer aracın sürücüsü H.G. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K. hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


