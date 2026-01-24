Yeni Şafak
Arjantin’e Çinli otomotiv şirketi BYD'den rekor elektrikli araç sevkiyatı

09:1524/01/2026, Cumartesi
G: 23/01/2026, Cuma
AA
Çinli otomotiv şirketi BYD tarafından işletilen bir gemi, 7 bin elektrikli araç taşıyarak Arjantin’in Zarate Limanı’na yanaştı. Singapur’dan yola çıkan ve 23 gün süren seferin ardından limana ulaşan gemi, Çinli bir otomotiv şirketine ait tam yüklü bir geminin Arjantin’e ilk kez gelmesi açısından önem taşıyor.

