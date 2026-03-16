Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Radarlar her yerde: Şehir içi 5 şehir dışı 10 kilometre sınırı

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yüz binlerce aracın yollara çıkması beklenirken, yeni trafik düzenlemeleri de yürürlüğe girdi. Sürücülerin özellikle hız limitleri konusunda yapılan değişikliklere dikkat etmesi gerekiyor.

Yeni uygulamaya göre şehir içi yollarda hız sınırı en fazla 5 kilometre, şehirler arası yollarda ise 10 kilometreye kadar aşılabilecek. Belirlenen sınırların üzerinde hız yapan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak. Yetkililer, düzenlemeyi bilmeyen sürücülerin de cezalardan muaf tutulmayacağını vurguluyor.

Bayram süresince otoyollarda radar denetimlerinin kesintisiz devam edeceği belirtilirken, trafik ekiplerinin ihlallere karşı cezai işlemleri istisnasız uygulayacağı bildirildi.

26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile trafik cezalarında artışa gidildi ve bazı yeni ceza maddeleri yürürlüğe girdi. Şehir içi ve şehirler arası yollarda hız aşım sınırlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte sürücülere, özellikle bayram trafiğinde kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Karayollarında yeni hız düzeni: Sınırı aşanlara kademeli radar cezası

Hız limitlerine ilişkin düzenleme yapılan kanun değişikliğiyle birlikte trafik cezalarının uygulanma yöntemi de değişti. Önceki uygulamada hız ihlallerinde oransal ve yüzdelik artış esas alınırken, yeni düzenleme ile kademeli ve rakamsal artış sistemi getirildi. Ayrıca yerleşim yeri içi ve yerleşim yeri dışı yollar için ayrı uygulamalar belirlendi.

Mevzuata göre otomobiller için hız sınırları; şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 kilometre , bölünmüş yollarda 110 kilometre , devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 kilometre ve yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollarda 140 kilometre olarak uygulanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında sürücüler, yerleşim yeri dışındaki yollarda belirlenen hız sınırlarını 10 kilometreye kadar aşabilecek . Buna göre hız sınırı 90 kilometre olan yollarda 100 km , 110 kilometre olan yollarda 120 km , 130 kilometre olan yollarda 140 km ve 140 kilometre olan otoyollarda 150 km hızdan itibaren radar cezaları kademeli olarak uygulanmaya başlayacak.

Yetkililer, sürücülerin aksine bir karar bulunmadığı ve trafik işaretleriyle farklı bir hız limiti belirtilmediği sürece yönetmelikte yer alan hız sınırlarına uymak zorunda olduğunu hatırlatıyor. Okul geçitleri, yerleşim içi geçişleri ve benzeri özel bölgelerde hız sınırlarının levhalarla daha düşük seviyelere indirilebildiği belirtilirken, sürücülere bu işaretlere dikkat etmeleri çağrısı yapılıyor.

Sürücülerin karışıklık yaşamaması amacıyla trafik levhalarında da sadeleştirmeye gidildi. Örneğin hız sınırının 70 kilometre olarak belirlendiği bir yerleşim yeri geçişinde sürücüler en fazla 5 kilometre hız aşımı yapabilecek; bu sınırın üzerindeki hızlarda ise cezai işlem uygulanacak.

Şehir içinde 56 kilometreyi görene ceza

Düzenlemeye göre, şehir içinde 50 olan hız sınırını için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak. Hız sınırında 56 kilometre ile ceza başlıyor ve kademeli cezalar şöyle;

Yerleşim yeri içinde, belirtilen hız sınırını;

6 ila 10 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,

11 ile 15 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,

16 ile 20 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,

21 ila 5 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,

26 ile 35 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,

36 ile 45 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,

46 ile 55 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,

56 ile 65 km/s aşanlara 25 bin Türk lirası,

66 km/s ve daha fazla aşanlara 30 bin Türk lirası,

İhlali tekrarlayanın ehliyetine süresiz el konulacak

Sürücüleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, şehir içindeki hız sınırı ihlallerine uygulanan yaptırımlar önemli ölçüde artırılıyor. Özellikle hız sınırının yüksek oranlarda aşılması durumunda para cezalarının yanı sıra ehliyete el koyma süreleri de uzatılacak.

Düzenlemeye göre, şehir içinde hız sınırının 46 kilometre aşılması halinde sürücülere 20 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Örneğin, hız sınırının 50 kilometre olduğu bir yolda 96 kilometre hızla seyreden sürücüler bu yaptırımla karşılaşacak.

Hız sınırının daha fazla aşılması durumunda ise ehliyete el koyma süreleri kademeli olarak artacak. Hız sınırını 56 kilometre aşan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün , 66 kilometre aşan sürücülerin ehliyetlerine ise 90 gün süreyle el konulacak.

Bir yıl içinde hız sınırının 46, 56 veya 66 kilometre üzeri olacak şekilde beş kez ihlal edilmesi durumunda sürücü belgesi süresiz olarak geri alınacak . Bu durumda ehliyetin yeniden alınabilmesi için psikolog raporu ibraz edilmesi gerekecek.

Otoyollarda yeni limitler belirlendi

Ulaştırma ve trafik düzenlemelerinde yapılan son değişiklikle, şehirler arası çift yönlü karayollarda azami hız 90 kilometre ile sınırlandırılırken, bölünmüş yollarda bu sınır 110 kilometreye yükseliyor. Devlet tarafından işletilen otoyollarda sürücüler 130 kilometreye kadar hız yapabilirken, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollarda hız limiti 140 kilometre olarak belirlendi.

Hız toleransında yanılgıya dikkat: 10 kilometre kuralı geçerli

Sürücülerin hız sınırı toleransını hesap ederken, örneğin 130 kilometre olan hız sınırının yüzde 10'unu hesap etmeleri yanıltıcı olabilir. 130 kilometre olan yolda 13 kilometre aşım hakkı bulunmuyor. Bu yolda da 10 kilometre toleransı uygulanıyor.

Sürücülerin 10 kilometre aşım hakkı bulunuyor. Örneğin, 90 kilometre hız sınırı bulunan gidiş-gelişli bir yolda, aracın hız göstergesi 100 kilometreyi gösterdiğinde radar tespitine yakalanacak ve sürat ihlali cezası uygulanacak.

Şehir dışında cezalar 30 bin liraya kadar çıkıyor

Yerleşim yeri dışında;

11 ile 15 km/s aşanlara 2 bin Türk lirası,

16 ila 20 km/s aşanlara 4 bin Türk lirası,

21 ila 25 km/s aşanlara 6 bin Türk lirası,

26 ila 30 km/s aşanlara 8 bin Türk lirası,

31 ila 40 km/s aşanlara 12 bin Türk lirası,

41 ila 50 km/s aşanlara 15 bin Türk lirası,

51 ila 60 km/s aşanlara 20 bin Türk lirası,

61 ila 70 km/s aşanlara 25.000 Türk lirası,

71 km/s ve daha fazla aşanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası verilecek.

Sürücüler, hız sınırını 51 km aşarlarsa her seferinde 30 gün , 61 km aşarlarsa her seferinde 60 gün , 71 km aşarlarsa her seferinde 90 gün süre ile ehliyete el konulacak . Örneğin, 110 kilometre hız sınırı olan duble yolda, ibre 180'i geçerse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete de 30 gün el konulacak . Bu şekilde limit bir yılda 5 kez yüksek süratle ihlal edilirse , ehliyete el konulacak geri almak için psikolojik testi geçmek gerekecek.




















