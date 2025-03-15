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TARSİM'e taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belirlendi

TARSİM'e taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belirlendi

10:1915/03/2025, Cumartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım Sigortaları Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden TARSİM Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı'na göre, TARSİM tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2025 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı tespit edildi.

Havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 80 ile yüzde 95 arasında, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 200 üzeri, münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarına ilişkin yüzde 250'yi aşan kısmı için tamamı itibarıyla, münhasıran köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak yüzde 250'yi aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği taahhüt edildi.

Hasar fazlası desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden TARSİM'e aktarılacak.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



#Tarım Sigortaları Havuzu
#TARSİM
#Prim
#Tarım
#Üretim

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