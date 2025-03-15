İngiltere Kraliyet Darphanesinden John Lennon'a özel basım

Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. Fiyatlar beş poundluk bir madeni para için 18,50 pounddan başlayacak ve 200 poundluk bir madeni para için 6,420 pounda kadar çıkacak. Kraliyet Darphanesi Hatıra Para Direktörü Rebecca Morgan,

"Tartışmasız tüm zamanların en büyük şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Lennon, sanatçı, aktivist ve barış savunucusu kimliğiyle yaşamaya devam ediyor ve şimdi bir madeni para üzerinde sonsuza dek hatırlanacak"