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İngiltere Kraliyet Darphanesinden John Lennon'a özel basım

İngiltere Kraliyet Darphanesinden John Lennon'a özel basım

10:0415/03/2025, Cumartesi
DHA
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İngiltere Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85. doğum günü için özel hatıra parası bastı.
İngiltere Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85. doğum günü için özel hatıra parası bastı.

İngiltere Kraliyet Darphanesi, Beatles üyesi John Lennon'ın 85'inci doğum günü anısına özel bir madeni para bastırdı.

İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, John Lennon'ın 85'inci doğum günü anısına özel bir hatıra parası bastı.


Darphanenin şarkıcı ve söz yazarlarını kutlayan ‘Müzik Efsaneleri' madeni para serisinin bir parçası olan tasarım, müzik fotoğrafçısı Bob Gruen'in 1974'te çektiği ikonik bir Lennon portresini taşıyor.



Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. Fiyatlar beş poundluk bir madeni para için 18,50 pounddan başlayacak ve 200 poundluk bir madeni para için 6,420 pounda kadar çıkacak. Kraliyet Darphanesi Hatıra Para Direktörü Rebecca Morgan,
"Tartışmasız tüm zamanların en büyük şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Lennon, sanatçı, aktivist ve barış savunucusu kimliğiyle yaşamaya devam ediyor ve şimdi bir madeni para üzerinde sonsuza dek hatırlanacak"
dedi.




#İngiltere
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#para

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