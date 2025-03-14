İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası elemeleri ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu. İngiltere Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1 Ocak 2025'te milli takımın başına geçen Alman teknik direktör Thomas Tuchel'ın ilk kadrosu belli oldu. Manchester United'dan geçen ocak ayında Aston Villa'ya bonservisi kiralanan Marcus Rashford, İngiltere milli takımında son olarak Mart 2024'te Brezilya'ya karşı yapılan hazırlık maçında oynadıktan sonra 1 yıllık aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı. İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı konuk edecek.