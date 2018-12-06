Ekonomi Tartışmalara noktayı koydu Gelecek yıl Türkiyedeler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

S-400 ve F-35'ler gelecek yıl Türkiye'de

Tartışmalara noktayı koydu: Gelecek yıl Türkiye'deler

S-400 ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimlerinin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir koydu. TVNET'e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demir, F-35'lerin teslimatında sorun olmadığını gelecek yıl iki uçağın teslim edileceğini açıklarken, S-400'de ise sürecin devam ettiği o tarafta da masada her hangi bir engelin olmadığını ve takvimin 2019 olarak öngörüldüğünü belirtti.

Yeni Şafak
F-35 savaş uçağı
F-35 savaş uçağı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir TVNET'e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin siparişlerini verdiği F-35 savaş uçağı ve S-400 savunma füzesine ilişkin takvimlerde bir sıkıntı olmadığını belirten Demir, yerlileştirme konusunda ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

'İstiklal ve istikbal mücadelesi'

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli projelere imza attığını ve atmaya da devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Demir, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önem herkes biliyor. O yüzden bu kararlıkla birlikte Türkiye'nin yerli ve milli sistemlerden vazgeçmesi geçmesi söz konusu değil. Bunların artan oranlarda devam ettiriyor olacağız. Bu bizim istiklal ve istikbal mücadelemizde olmazsa olmazımızdır.'' diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

F-35'ler gelecek yıl Türkiye'de

F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin de konuşan Prof. Dr. Demir, ''F-35 uçaklarından iki tanesi teslim alındı. Amerika'da eğitimlerimiz devam ediyor. Gelecek yıl iki uçağımızın Türkiye'ye geleceğini söyledik. Bu konuda şu anda ortada resmen bir engel yok.'' dedi.

S-400'le ilgili masada engel yok

Aynı şekilde S-400'le ilgili sürecin devam ettiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

''Teslimatını gelecek sene bekliyoruz. Sürecimizde bir aksama yok. Çeşitli ortamlarda şu an yapılan tartışmalar teknik anlamda bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz işin teknik yönüne bakıyoruz. Teslimat süreciyle ilgili bizim bulunduğumuz masalarda hiç bir engel ve tartışma yok.''

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Hava savunması millileşiyor

Hava savunma sistemlerinin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi noktasında da çalışmaların olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demir, ''Hava savunma katmanlı bir sistem. O yüzden tek bir silahla hava savunmanızı yapamıyorsunuz. Onun için çeşitli tehditlere karşı hava savunma sistemlerinizi geliştirmeniz lazım.'' dedi.

İHA'da yüzde 100'e yaklaşıldı

Askeri ekipmanlarda yerlilik oranının yüzde 65'lere çıktığını da belirten Prof. Dr. Demir, bu oranı daha da arttırmanın gayreti içerisinde olduklarını İHA'da ise bu oranın yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.

F-35 ve S-400'le ilgili önemli açıklama
OYNAT 03:01
F-35 ve S-400'le ilgili önemli açıklama
TVNET'e özel açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35'lerin teslimatında sorun olmadığını gelecek yıl iki uçağın teslim edileceğini açıkladı. Demir, S-400'lerle ilgili ise sürecin devam ettiği o tarafta da takvimin 2019 olarak öngörüldüğünü belirtti.
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