Tasarruf paketi Meclis'e geliyor

Bayram öncesinde ekonomiye ilişkin düzenlemeleri milletvekillerinin imzasına açan AK Parti Meclis Grubu, tasarruf paketini Meclis Başkanlığı’na sunacak. Teklifle, mayıs ayında açıklanan tasarruf tedbirlerinin uygulanması noktasında gereken cezai işlemler dahil olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verilecek. TBMM Genel Kurulu’nun haftalık mesaisi yarın başlayacak.
KRİPTO YASASI GENEL KURUL'DA
TBMM Genel Kurulu, 19 Maddelik Kripto Varlıklar Düzenlemesi’ni de görüşmeye hazırlanıyor. 10 milyon kripto yatırımcısını ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. Düzenlemeyle kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak. İzinsiz faaliyetlere hapis cezası öngörülüyor. Bunun yanı sıra Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti'nin 20 maddelik tasarruf paketi ile vergi reform paketi üzerindeki çalışmaları bu hafta tamamlanacak. Tasarruf paketi kapsamında, defterdarlık ve vergi daireleri birleştirilecek. İl özel idarelerine aktarım, hakediş karşılığı yapılacak. Kamuda tasarruf tedbirlerinin izleme, denetim ve raporlama yetkisi, Meclis'e sunulacak yasa teklifiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan ya da uygulamayanlara ilişkin soruşturma açma ve cezai müeyyide uygulama konusunda tam yetkili olacak.
ERDOĞAN VERGİ PAKETİNİ DEĞERLENDİRECEK
AK Parti Meclis Grubu, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Haftalık mesaisine AK Parti MYK toplantısıyla başlayacak olan Erdoğan'ın, toplantıda kurmaylarından vergi reform paketi ve tasarruf paketi hakkında bilgi alacağı öğrenildi. Çarşamba günü Meclis'te AK Parti Grubu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi paketine ilişkin de mesajlar vereceği öğrenildi.
GOOGLE YETKİLİLERİ SUNUM YAPACAK
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte 'Dijital Telif Yasası'nın çıkarılması için de çalışmalar hızlanıyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'nun, haftalık çalışmasına başlamasıyla birlikte Dijital Mecralar Komisyonu da, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında 'dijital telif' gündemiyle toplanacak. Söz konusu toplantıda Google yetkilileri, komisyona gündem maddesine ilişkin bir sunum gerçekleştirecek.