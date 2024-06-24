Tasarruf paketi Meclis'e geliyor

TBMM Genel Kurulu, 19 Maddelik Kripto Varlıklar Düzenlemesi’ni de görüşmeye hazırlanıyor. 10 milyon kripto yatırımcısını ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. Düzenlemeyle kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak. İzinsiz faaliyetlere hapis cezası öngörülüyor. Bunun yanı sıra Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti'nin 20 maddelik tasarruf paketi ile vergi reform paketi üzerindeki çalışmaları bu hafta tamamlanacak. Tasarruf paketi kapsamında, defterdarlık ve vergi daireleri birleştirilecek. İl özel idarelerine aktarım, hakediş karşılığı yapılacak. Kamuda tasarruf tedbirlerinin izleme, denetim ve raporlama yetkisi, Meclis'e sunulacak yasa teklifiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan ya da uygulamayanlara ilişkin soruşturma açma ve cezai müeyyide uygulama konusunda tam yetkili olacak.