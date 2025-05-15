Tatil teklifinde resimlere kanmayın

Ticaret Bakanlığı, tatil amaçlı rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu. Bakanlık açıklamasında sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta yoluyla gelen rezervasyon teklifinin içeriğindeki tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiği belirtildi. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin kayıtlı olup olmadığının araştırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, bilgilerin www. kulturturizm.gov.tr ve www. tursab.org.tr adreslerinden sorgulanabileceği dile getirildi. Tüketicilerin önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamayabildikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





PAKET TURDA FESİH HAKKI

“Bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı var. Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla sözleşmesini feshetme ve ödediği ücreti iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir.”





TÜKETİCİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR

Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceği vurgulanan açıklamada, “Ayrıca muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.





21 İŞLETMEYE 16 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Yaz ayları ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla seyahat acenteleri paket tur ile otel konaklamalarına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Ticaret Bakanlığı, söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürüttüğü incelemeler sonucunda 2023'ten bugüne kadar 9 firma hakkındaki raporunu savcılıklara iletti. 21 işletmeye yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 19 firmaya yönelik denetim sürecinin ise devam ettiği bilgisi verildi.



