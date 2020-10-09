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Ekonomi Diyarbakırda duvar örülerek şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama
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TCDD, Diyarbakır'da duvar örülerek şehrin ikiye bölündüğü iddialarını yalanladı

Diyarbakır'da duvar örülerek şehrin ikiye bölündüğü iddialarına yalanlama

Diyarbakır'da demir yolu hatlarının etrafına duvar örülerek şehrin ikiye bölündüğü iddialarına TCDD Genel Müdürlüğü'den yalanlama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Basına yansıyan gerçek dışı iddialarda ifade edildiği gibi (demir yolu hatlarının etrafına) duvar örülmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır" denildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki demir yolu hattı üzerinden araç ve yayaların kontrolsüz olarak geçtiği, demir yolu civarındaki araç parkları ve hat boyunca kurulan pazar yerinden dolayı meydana gelen kazalarda can ve mal kayıpları yaşandığı belirtildi.

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Açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının, söz konusu kayıpların önlenmesi ve kazaların önüne geçilebilmesinin yanı sıra demir yolu emniyetinin sağlanması amacıyla farklı tarihlerde yolun ihata (çevreleme) içine alınmasını TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden yazılı olarak talep ettikleri bildirildi.

İlgili TCDD Bölge Müdürlüğünün, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılacak düzenlemeyi projelendirdiği ve ağustos ayında Diyarbakır Valisi Başkanlığında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle esnafının katılımıyla toplantı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ihata projesinin yerinde anlatıldığı ve katılımcıların projeye destek verdiği ifade edildi.

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İhatanın, beton zemin üzerine 160 santimetre yüksekliğinde panel tel çit olarak uygulanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına yansıyan gerçek dışı iddialarda ifade edildiği gibi bir duvar örülmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Proje kapsamında 10 kilometrelik hat kesiminde zorluk yaşanmaması için toplamda 16 adet geçit, vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Bunlar, 6 adet hemzemin geçit, 2 adet alt, 1 adet üst geçit ile proje hazırlıkları devam eden 7 adet yaya üst geçidinden ibarettir. Proje devam ederken vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla çeşitli yerlerde kontrollü yaya geçişleri belirlenmiştir. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, sanayi sitesi kullanıcılarının ve esnafın ihtiyaç ve taleplerine yönelik yaya ve araç geçişleri için hemzemin geçit bulunmaktadır. İlgili haberlerde bahsi geçen şehrin duvarla ikiye bölünmesi ve jiletli çit telinin aksine, yapılan panel tipi ihatayla halkımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir."

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