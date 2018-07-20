Ekonomi Teslada iptaller yeni siparişleri geçti
OTOMOTİV

Tesla'da iptaller yeni siparişleri geçti

Tesla'nın büyük umutlar bağladığı Model 3 aracındaki üretim sorunları bir süre önce giderilse de bazı müşteriler beklemeyip ön siparişlerini geri çekiyor. Needham&Co. verilerine göre 1 yıl ila 9 aylık bekleme sürelerinden dolayı her 4 Tesla müşterisinden biri Model 3 siparişini iptal etti. 35 bin dolara satılan araç için 1000 dolarlık ön ödeme yapılması gerekiyor.

Haber Merkezi Diğer
Tesla'da sipariş iptallerinde artış yaşandı.
Tesla'da sipariş iptallerinde artış yaşandı.

Tesla, uzun süredir üretim hedeflerini tutturmakta zorlandığı ekonomi segmenti aracı Model 3'te istediği rakamlara ulaşsa da iptallerden kurtulamadı.

Needham & Co. raporuna göre Model 3 için ön sipariş veren her 4 kişiden 1 tanesi 2020 yılına dek beklememek için siparişinden vazgeçti. İptal edenlerin sayısı yeni siparişleri geride bıraktı. Rapora göre iptal sayısı geçen yılın iki katı oldu.

Model 3 almak isteyen müşteriler ön sipariş esnasında 1000 dolar depozito yatırıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, sonrasında elektrikli aracın belirli versiyonlarına göre 2 bin 500 dolar daha ödüyor ve araç teslim edildiğinde geri kalan bakiyeyi kapatıyor.

  • Tesla sözcüsü ise iptallerin yeni siparişlerden fazla olduğunu yanlışladı ve iddia edilen bekleme sürelerinin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tesla'ya göre bekleme süreleri 1 ay ile 9 ay arasında değişiyor.

Hisselerde düşüş

Needham analisti Gill ise söz konusu modellerin aslında lüks sınıfında olduğunu ve bu segmentteki rekabette Tesla araçlarının sönük kaldığını iddia etti.

Reuters
Tesla, yıl sonuna dek 100 bin Model 3 teslim etmeyi hedefliyor.

Hedef tutturulduğu takdirde, elektrikli otomotiv devi yılın ilk yarısına göre teslimatlarını yüzde 27 arttırmış olacak.

Öte yandan kimi uzmanlar Tesla'nın sermaye yapısının sürdürülemez olduğunu da belirterek 2020 yılına dek nakit akışında 6 milyar dolarlık kayıp olacağını ve Tesla hisselerinin yüksek fiyatlanmasının da bu nedenle şişirilmiş olduğunu iddia ediyor.

  • Tesla hisseleri şu sıralar, 2017 haziran ayında çıktığı zirvesinden yüzde 16 geride seyrediyor. Elon Musk'ın son günlerdeki mağara polemiklerinin ardından perşembe günü hisseler yüzde 3 düşmüştü.

Fiyatı 310 liraya çıkınca sahtesi çoğaldı
EKONOMİ
Fiyatı 310 liraya çıkınca sahtesi çoğaldı

Trump FED'in faiz artırım politikasını eleştirdi
EKONOMİ
Trump FED'in faiz artırım politikasını eleştirdi

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı
EKONOMİ
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.