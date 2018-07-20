Ekonomi Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan şirket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalarak 5 bin 514 oldu. Geçen ay kapanan şirket sayısı yüzde 16,47 artarak 686 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı.
Haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı.

Kurulan şirket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalarak 5 bin 514 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 16,47 artarak 686 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalışla 5 bin 514 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 16,47 artışla 686 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,36, kooperatif sayısı yüzde 2,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,26 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 32,48, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,14 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 31,25 geriledi.

Gümüşhane'de şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan toplam 5 bin 599 şirket ve kooperatifin yüzde 83,64'ü limited şirketler, yüzde 14,84'ü anonim şirketler, yüzde 1,52'si ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,35'i İstanbul, yüzde 9,86'sı Ankara, yüzde 6,3'ü de İzmir'de kuruldu. Bu ayda Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 890'ı ticaret, 721'i imalat, 692'si inşaat sektöründe yer aldı.

Haziranda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 715'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 465'i inşaat, 233'ü imalat sektöründe faaliyet gösterecek.

Geçen ay kurulan kooperatif sayısı ise 85 olarak belirlendi.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin 256'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü inşaat, 76'sı da imalat sektöründe yer alıyordu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 532'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 184'ünün inşaat, 107'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 888 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerin 105'i İran, 104'ü Suriye ortaklı kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 88'i anonim, 800'ü limited şirket statüsünde faaliyete başladı. Bu şirketlerin 806'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 424'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 377'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,99'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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