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Ekonomi THY Tel-Aviv seferlerini iptal etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Tel-Aviv seferlerini iptal etti

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

Haber Merkezi DHA
THY Tel-Aviv seferlerini iptal etti
Arşiv

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti.

İnemeden geri geldi

THY’nin gece İstanbul-Tel Aviv seferini yapan TK810 sefer sayılı A330 tipi uçağının Ben Gurion Havalimanı’ndaki güvenlik endişesi nedeniyle İstanbul Havalimanı’na döndüğü seferin iptal edildiği öğrenildi.

  • İptallerin cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.

Tel Aviv’e uçan ABD’li ve Avrupalı havayolları da İsrail’deki durum nedeniyle uçuşlarını iptal ettiğini ve gelişmelerin yakın takip edildiğini duyurmuştu.

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