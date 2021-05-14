THY Tel-Aviv seferlerini iptal etti

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.
THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti.
İnemeden geri geldi
THY’nin gece İstanbul-Tel Aviv seferini yapan TK810 sefer sayılı A330 tipi uçağının Ben Gurion Havalimanı’ndaki güvenlik endişesi nedeniyle İstanbul Havalimanı’na döndüğü seferin iptal edildiği öğrenildi.
- İptallerin cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.
Tel Aviv’e uçan ABD’li ve Avrupalı havayolları da İsrail’deki durum nedeniyle uçuşlarını iptal ettiğini ve gelişmelerin yakın takip edildiğini duyurmuştu.