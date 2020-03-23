Ekonomi THY yurtdışı uçuşları durduruyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY yurtdışı uçuşları durduruyor

THY, Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan’a kadar sonlandırdı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında sivil havacılık sektörünün geldiğini söyledi. Şu anda yüzde 85 oranında kapasitelerini kullanamadıklarını aktaran Aycı, “27 Mart itibari ile pek çok nokta daha kapanacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında da sivil havacılığın geldiğini ifade ederken, maaş ve ikramiyelerde kesintiye gidilebileceğini bunun üst gelir grubunda daha yüksek, alt gelir gurubunda ise daha düşük bir yüzdeyle gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. Yüzde 85 oranında kapasitelerini kullanamadıklarını aktaran Aycı, “107 ülke şu anda uçuşa kapalı, bir kısmı Türkiye’nin tek taraflı kapattığı, bir kısmı da bu riski görerek kendi hava sahasını kapatan ülkeler. Bu anlamıyla 100’ü geçti şu anda” dedi.

KISITLAMALAR 27 MART’TA ARTACAK

Uçuş kısıtlamalarında 27 Mart tarihinin kritik olduğunu belirten Aycı, şunları söyledi: “Hong Kong, Moskova, Etiyopya, New York ve Washington olmak üzere dağıtım yapılabilen yerleri açık tutacağız, bunun dışında geri kalan tüm yerleri 27 Mart itibari ile kapatmak zorundayız. Sağlık Bakanlığımızın ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye getireceğiz.” Aycı, 20 Mart’tan önce bilet almış vatandaşların 31 Aralık 2020’ye kadar biletlerini ücretsiz değiştirebileceklerini vurguladı.

İlker Aycı

İŞTEN ÇIKARMA SÖZ KONUSU DEĞİL

THY bünyesinde işten çıkarmaların söz konusu olmadığını da aktaran İlker Aycı, “Nakit pozisyonumuza göre düzenleme yapılabilir ” diye konuştu. Gelecekte bütün uçak siparişlerini gözden geçireceklerini de kaydeden Aycı, “Özellikle her yıl yüzde 4.5 ile yüzde 5 arası büyüyen sektörde, özellikle kriz sonrası yeniden bir yapılanma dönemini göreceğiz” dedi.

Havada indirim resmileşti

  • Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1’e indirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, önlemleri duyururken, ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirileceğini açıklamıştı. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yurtdışı uçuşları durdurdu

THY, 5 şehir hariç tüm yurtdışı seferlerini durdurdu. Şirketin Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurtdışı seferleri 27 Mart itibarıyla 17 Nisan’a kadar sonlandırıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında tüm yurtdışı seferlerimizi 27 Mart itibarıyla 17 Nisan’a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurtiçi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. ‘Bu da geçer yahu’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

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