THY'den 4 yeni dış hat müjdesi: Tüm süreçler tamamlandı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 2019 yılını değerlendirdi, 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY'nin 2019'da 10 yeni dış hat noktasına uçmaya başladığını dile getiren Aycı, ilerleyen dönemlerde ayrıca frekans derinliğini artıracaklarını söyledi.

"Dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan hava yoluyuz." ifadesini kullanan Aycı, 2019 yılını 126 ülke 318 şehirle kapattıklarını, 2020'de de yeni noktalarla uçuş ağlarını geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Aycı, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver noktalarının uçuş ağımıza katılması için tüm süreçleri tamamladık. Osaka (Japonya) hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılında yeniden devreye alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda inşası süren yeni pist de 2020 yılında devreye alınacak. Böylece uygun slot (saatlik uçuş kapasitesi) imkanı saatte ortalama 120'ye kadar çıkacak. Önümüzdeki dönemde yeni noktaların yanı sıra frekans derinliğine de odaklanacağız. 2020 yılı yaz tarifesi itibarıyla Singapur, Kuala Lumpur, Los Angeles ve Washington DC için frekanslarımızı artırıyoruz. Ortaklık menfaatleri doğrultusunda, filo imkanlarımız elverdiği sürece uçuş ağı konusundaki gücümüzü pekiştirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek."

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Üçüncü pist etkisi

Aycı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın şirket için yılın en önemli aksiyonu olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı ile sivil havacılıkta yeni bir çağ açıldı." dedi.

THY'nin, hedeflerine kesintisiz ulaşabilmesi için güçlü bir altyapıya sahip olmasının önemine işaret eden Aycı, "Atatürk Havalimanı, THY'nin transfer merkezi olarak hem operasyonel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu hem de marka olgusu ve müşteri deneyimi açısından gelişimini sınırlandırmaktaydı. Pist yetersizliği gibi kısıtlarıyla slot ve kapasite artışı isteklerimize cevap veremiyordu. İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte faaliyetlerimiz açısından daha geniş operasyonel alan kazanmış olduk." diye konuştu.

Üçüncü pistin devreye girmesiyle trafik yoğunluğunun rahatlayacağını ve taksi sürelerinin iyileşeceğini dile getiren Aycı, "Bunun yanı sıra üçüncü pistle birlikte dünyadaki ana merkezlerin birçoğunda bulunmayan paralel inişlerin yanında paralel kalkışların da yapılması planlanıyor. Bu da günde 2 bini aşkın iniş-kalkış yapılabilmesi demek. Üçüncü pist tamamlandığında 43 saniyede bir uçağın iniş-kalkışı mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 İstanbul Havalimanı dış ve iç hat gelen yolcu katında, yolcu ismi, firma ismi veya numarası yazılı pankartla yolcu karşılaması konusunda yeni bir uygulamaya geçildi.İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar gereği hayata geçirilen yeni uygulama hakkında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, basın mensuplarına bilgi verdi. İsmail Şanlı, yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşa ile karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri meeting lounge(toplanma salonu) bölümlerini hizmete soktuklarını söyledi. Şanlı, Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz... Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak diye konuştu. HAVALİMANI İÇİNDE PANKARTLA BİR YOLCU KARŞILAMAYI HANUTÇULUK OLARAK ADLEDECEĞİZ <br> <br> Uygulamanın hazırlanmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü, deneme süresi ile yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirten İsmail Şanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Şanlı, şunları söyledi: Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren, artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Yolcu karşılayıcılar, 31 Mart'a kadar (meeting lounge için) bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak... Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak adledeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız. EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN: 5 BİN 600 KİŞİYE HANUTÇULUKTAN İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI <br> <br> İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele yaptıklarını belirterek, Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladık. Ayrıca 3 iş yerine kapama cezası getirdik. Yabancı uyruklu 82 kişiye de hanutçuluktan işlem yapraak İl Göç İdaresi'ne teslim ettik ifadelerini kullandı. İSİMLERİ EKRANDA GÖRÜLECEK <br> <br> İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, uygulama ile havalimanı gelen yolcu kapısını önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldırılması amaçlandı. Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, 'Meeting Lounge' alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla belli bir fiyat politikasının uygulanacağı öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk' kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi.

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THY dünyanın en genç dördüncü uçak filosuna sahip

Aycı, yeni nesil uçaklarla filolarını büyütmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "2019 yılı başında 218 dar gövde, 92 geniş gövde ve 22 kargo uçağı olmak üzere toplam 332 uçağımız bulunuyordu. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz alımlarla yıl sonunda 229 dar gövde, 98 geniş gövde ve 24 kargo uçağı olmak üzere toplamda 351 uçaklık bir filoya ulaşmış durumdayız." dedi.

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THY'nin mevcut filo büyüklüğüyle dünyada yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında toplam uçak sayısı bakımından 10. sırada bulunduğunu ifade eden Aycı, ilk 10 hava yolu içinde dördüncü en genç filoya sahip şirket olduklarını söyledi. 2020'de filolarına 28 uçağın ekleneceğini belirten Aycı, AnadoluJet'in yeniden yapılandırılmasına hız vereceklerini, uygun teklifler olması durumunda kiralık uçaklarla da filolarını genişleteceklerini bildirdi.

FOTOĞRAF 8 Açılışta konuşan SKYTEAM CEO'su Kristin Colvile, ittifak üyesi 7 havayolu şirketinin İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonunu kullanacağını belirterek, Buranın bir parçası olmak bize gurur verdi. Özel yolcu salonları bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de çok önemli dedi. İstanbul Havalimanı'nda açılışı yapılan özel yolcu salonu, çok sayıda hava yolu şirketinin yolcularına hizmet vermeye başladı. Bir hava yolu ittifakı olan ve 19 üyesi ile dünya genelinde yılda 630 milyon yolcu taşıyan SKYTEAM, İstanbul Havalimanı’nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 'SKYTEAM Lounge' isimli özel yolcu salonunun açılışı için tören düzenlendi. Törene SKYTEAM CEO'su Kristin Colvile ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. YENİ HAVAYOLLARININ GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ <br> <br> Törende konuşan İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü, İstanbul Havalimanı açılalı bir yıl oldu. Bu süre içerisinde 46 milyondan fazla yolcuyu misafir ettik. Günde yaklaşık 290 bin yolcuya ulaşacak hava trafiğimiz var. Önümüzdeki dönemde de bunun artacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl Haziran ayında üçüncü pistin açılmasıyla 'slot' imkanları artacak ve yeni hava yolu şirketlerinin geleceğini tahmin ediyoruz... Özellikle SKYTEAM'e üye Uzak Doğu’ndan iki tane havayolunun ışıklarını görmek üzereyiz. İnşallah onların da gelmesiyle havalimanımız renklenecek. SKYTEAM ve diğer birliklerin burada olması bu yaptığımız büyük binanın içerisinde insan emeğini çeşitlendiriyor. O nedenle çok mutluyuz dedi. BU HAVALİMANINDA BAŞARDIĞINIZLA ÇOK GURUR DUYMALISINIZ <br> <br> İstanbul Havalimanı'ndan övgü ile bahseden Kristin Colvile ise açılışı yapılan salonun çok güzel olduğunu belirtti. Colvile, şunları söyledi: Buradaki çıtayı daha da yükselttik. Bir sonraki salon için bu standartlara ulaşmak gerçekten zor. Çok güzel bir havalimanı. Bunun bir parçası olmak bize gurur verdi. Lounge'ler bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de İstanbul'da bu 'lounge'nin olması çok önemli... İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 7 havayolu şirketi burayı kullanacak. Air France, KLM, Tarom, Korean, Aeroflot, MEA ve Saudia Havayolları buradan hizmet alacak. Her salonumuzda olduğu gibi misafirlerimize yerel tatları tadabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Burada da Türk yemeklerinden vereceğiz. Türk çayı ve pide vereceğiz. YOLCULARA YEREL TATLAR İKRAM EDİLECEK <br> <br> Törenin ardından yaklaşık 600 metrekare alanda kurulan özel yolcu salonu hizmete girdi. İstanbul Havalimanı'nda, yeni 'özel yolcu salonu' hizmete girdi İstanbul Havalimanı'nda, yeni 'özel yolcu salonu' hizmete girdi Bünyesinde 19 havayolu şirketini barındıran havayolu ittifakı SKYTEAM İstanbul Havalimanı'nda, yeni özel yolcu salonunu hizmete açtı.

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Kargoda da büyüdü

Hava kargo taşımacılığı alanında da başarılara imza attıklarını dile getiren Aycı, küresel kargo sektöründe yaşanan daralmaya rağmen taşıdıkları kargo miktarını yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 1,4 milyon tona yükselttiklerini söyledi.

THY, yılın 11 ayında yüzde 81,7'lik doluluk oranıyla 68,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81 seviyesindeyken, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 86,3 seviyesine ulaştı.