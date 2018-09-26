Ekonomi THYnin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'nin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

THY Genel Müdürü Ekşi, HAVELSAN tarafından THY için üretilen Türkiye'de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800 NG' simülatörünün EASA ve SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli uçuş simülatörü.
Yerli uçuş simülatörü.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN'ın ürettiği "Boeing 737-800 NG" simülatörünün Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak, ticari eğitim hizmetine alındığını bildirdi.

Ekşi, söz konusu Türk sivil uçuş simülatörünün üretim süreci hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından THY için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan 'Boeing 737-800 NG' simülatörü, EASA ve SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

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