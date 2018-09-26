THY'nin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN'ın ürettiği "Boeing 737-800 NG" simülatörünün Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak, ticari eğitim hizmetine alındığını bildirdi.

Ekşi, söz konusu Türk sivil uçuş simülatörünün üretim süreci hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından THY için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan 'Boeing 737-800 NG' simülatörü, EASA ve SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Yerli simülatör üretimi sertifiye edildi.@HAVELSANResmi tarafından #THY için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü EASA ve @SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alınmıştır.



Tüm paydaşlara teşekkür ederiz. pic.twitter.com/hL2V5KrPvo — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 26 Eylül 2018

Sertifikasyon sürecinde içinde bulunduğumuz Boeing 737-800NG simülatörünün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Bu önemli projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan, emeği geçen herkesi tebrik ederiz.... #MilliTeknolojiHamlesi — Sivil Havacılık GM (@SHGM) 26 Eylül 2018

EKONOMİ Ünlü markayı 2.1 milyar dolara satın aldı

EKONOMİ Yıldız Holding Japonya'da Godiva'nın satışını araştırıyor