Ticaret Bakanlığı ekiplerinden 81 ilde fahiş fiyat taraması: Tam saha denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde etiket ve fahiş fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Temel gıda ve bayramda tercih edilen şeker, tatlı ve kuru yemiş ürünlerine yönelik kontroller yapıldı. Denetimlerde fiyat etiketi ya da raf ve kasa fiyatlarındaki uygunsuzluklara para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde market denetimi gerçekleştirdi. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, markette başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere bayramda tercih edilen şeker, tatlı ve kuruyemiş ürünlerine yönelik denetim yaptı. Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler, ürünün birim ve stok fiyatını, fiyatın uygulanmaya başladığı tarihi ve menşeini kontrol etti. Ekipler ayrıca ürünün kasa ve raf fiyatını da karşılaştırdı.
FATURALARA KARŞILAŞTIRMA
Bakanlık ekipleri, İstanbul’un 30 ilçesinde denetim gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Tarihi Mısır Çarşısı’nda gerçekleştirdikleri denetim öncesinde 30 ilçesinde, 40 ekip ve 104 personelle denetim yaptıklarını belirtti. Menteşe, “Alış ve satış faturalarını alacağız karşılaştıracağız. Bunların aralarında makul olmayan bir fark varsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiyoruz ve orada kurulumuz değerlendiriyor. Minimum 143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor” dedi. Menteş, 5 ayda 200 milyon liralık idari işlem yapıldığını sözlerine ekledi.
UYGUNSUZLUĞA 3 BİN TL CEZA
Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, “Uygunsuzluk halinde her bir ürün için idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi ya da raf ve kasa fiyatlarındaki uygunsuzlukta 3 bin 166 lira para cezası uygulanıyor. Haksız fiyatla ilgili cezaları ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu veriyor, buradaki cezalar daha fazla miktarda" dedi.
KONTROLLER YOĞUNLAŞTI
Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir markette yapılan denetimlerin bakanlığın denetimlerinin 81 ilde sürdüğünü söyledi. Kurban Bayramı öncesi tüketiciler için kontrollerin yoğunlaştırıldığını anlatan Çağlayan, "Bu kapsamda market, piyasa gözetim, etiket ve haksız fiyat denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Çağlayan, vatandaşların bu konularda sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi, CİMER, Ticaret İl Müdürlüğü veya Alo 175'i arayarak müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.
FIRSATÇILARA İZİN YOK
İzmir’de ise kent merkezi ve ilçelerinde görevlendirilen ekipler, bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmelere yönelik çalışma yaptı. Öte yandan ekiplerin yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işletmelere 11 milyon 378 bin lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.
KAMPANYALARA YAKIN TAKİP
- Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, rutin kontrollerin dışında Kurban Bayramı süresince ekiplerin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlere devam ettiğini söyledi. Özşahan, "Antalya genelinde 20 ekibimiz sahada denetimlere devam ediyor. 2025 yılı içerisinde şu ana kadar 17 bin 269 firmanın 2 milyon 103 bin ürünü denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 1468 firmada 3 bin 950 aykırı ürün tespit edildi. Aykırılıklar sonucunda 15 milyon liraya yakın para cezası uygulandı" dedi. Van'da da İl Müdürü Derya Ayaydın, ocaktan bu yana 1011 firma ve 5 bin 932 ürünün denetlendiğini ve firmalara 5 ayda 990 bin 958 lira idari işlem uyguladığını kaydetti.
FIRSATÇILARI ŞİKAYET EDİN
- Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan şahit oldukları fırsatçı girişimleri kendilerine iletmelerini istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımızın şahit oldukları her türlü fırsatçı girişimi Ticaret Bakanlığımızın çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve ilgili diğer iletişim kanallarına bildirerek, mücadelemize katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz” denildi.