Ticaret Bakanlığı ekiplerinden 81 ilde fahiş fiyat taraması: Tam saha denetim

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, rutin kontrollerin dışında Kurban Bayramı süresince ekiplerin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlere devam ettiğini söyledi. Özşahan, "Antalya genelinde 20 ekibimiz sahada denetimlere devam ediyor. 2025 yılı içerisinde şu ana kadar 17 bin 269 firmanın 2 milyon 103 bin ürünü denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 1468 firmada 3 bin 950 aykırı ürün tespit edildi. Aykırılıklar sonucunda 15 milyon liraya yakın para cezası uygulandı" dedi. Van'da da İl Müdürü Derya Ayaydın, ocaktan bu yana 1011 firma ve 5 bin 932 ürünün denetlendiğini ve firmalara 5 ayda 990 bin 958 lira idari işlem uyguladığını kaydetti.