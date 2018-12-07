Ekonomi Ticaret savaşında yeni perde
DÜNYA EKONOMİSİ

Ticaret savaşında yeni perde

ABD ve Çin’in ticaret savaşlarında aldığı “90 günlük ateşkes kararı”na rağmen kritik bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi Huawei’nin patronunun kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD’nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da gözaltına alındı. Asya piyasaları sarsılırken Pekin, Wanzhou’nun derhal bırakılmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meng Wanzhou
Meng Wanzhou

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklandığı bildirildi. Kanada Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre CFO Meng, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng’in 7 Aralık Cuma günü (bugün) ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi. Meng’in ABD’ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi. ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei’ye, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.

ABD VADELİLERİ SERT DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de G-20 Zirvesi sırasında "iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşmasından çok kısa bir süre sonra yapılan gözaltı dikkat çekici bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansıdı. Asya borsaları güne sert kayıplarla başlarken ABD vadelileri de endekslerde sert düşüş yaşandı. Huawei CFO'su Mıng'ın gözaltına alınması, son dönemde ticaret savaşı yapan ABD ve Çin arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebileceği konuşuluyor.

  • İlişkiler yeniden gerildi
  • Huawei’den yapılan açıklamada, Mıng Vancou’nun Kanada’da uçak değiştirdiği sırada New York’ta “tanımlanmamış suçlamalarla” yüzleşmesi için ABD adına gözaltına alındığı kaydedildi. Huawei, faaliyet gösterdiği yerlerde yasalara ve düzenlemelere uyduğunu; buna BM, ABD ve AB’nin yaptırım ve ihracat kontrollerinin dahil olduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang ise ABD ve Kanada’dan, gözaltı nedenini açıklığa kavuşturmalarını ve Mıng’ın derhal serbest bırakılmasını istedi. ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Huawei şirketini ABD menşeli ürünleri İran’a gönderdiği iddiasıyla soruşturan ABD’nin New York’ta tanımlanmamış suçlamalardan yargılanmak üzere Mıng’ın iadesi arayışında olduğu belirtiliyor.
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