Ekonomi TİGEMden patates adımı 7 bin dekar araziyi kiraya verecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİGEM'den patates adımı: 7 bin dekar araziyi kiraya verecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya verecek.

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Haber Merkezi AA
TİGEMden patates adımı: 7 bin dekar araziyi kiraya verecek
Foto/arşiv

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.

Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak. İhaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.

İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç ihale gün ve saatine kadar teslim edilecek.

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