Ekonomi İstihdamda yıllık bazda yüzde 7lik artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdamda yıllık bazda yüzde 7'lik artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artış gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
İstihdamda yıllık bazda yüzde 7lik artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 3,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 101,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 25,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 26,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 92,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 92,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 90,5, inşaat sektöründe yüzde 94,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 93,8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 94,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 94,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 92,1, inşaat sektöründe yüzde 95,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 95,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 84,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 81,8, inşaat sektöründe yüzde 91,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 84,2 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 25,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,7, inşaat sektöründe yüzde 24,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 25,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,8, inşaat sektöründe yüzde 24,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,2 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 24,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 24,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,6 arttı.

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