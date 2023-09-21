TMO rekor kırdı: Tarihinin en yüksek hububat alımını gerçekleştirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 11 milyon tonun üzerinde hububat aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2023 yılı hububat alımı ve stokların mevcut durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
TMO’nun hasat dönemlerinde yoğun bir faaliyet içerisine girdiğini belirten Güldal, "Normalde haziran-ağustos ayı sonlarına kadar olan bu süreç hububatta bu sene bereketli bir mahsulün olması dolayısıyla eylül ayına sarkmış oldu. Hatta şu anda da kısmen devam ediyor" dedi.
Güldal, Türkiye’de bu yıl büyük bir rekolte görüldüğünü hatırlatarak, "8 buçuk milyon ton arpa, 21 milyon buğday tahmini yapılmıştı. Ama geldiğimiz noktada bu rakamların üzerinde dahi üretim alındığı görünüyor. Mart ayına kadar Türkiye kuraklık riskini yaşayan bir ülkeydi. Ama ondan sonra gelen mart sonu, nisan ve mayıs yağışları ülkemizin her bölgesinde ciddi bir verim artışına, toparlanmaya ve rekoltede de yüksek rakamların oluşmasına vesile oldu. Bu anlamda bereketli bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.
"11 milyon tonun üzerinde bir hububat alımı gerçekleştirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının üretici açısından memnun edici olduğunu kaydeden Güldal, TMO’nun bu yılki hububat alımına ilişkin şöyle konuştu:
"Alımlarımız devam ediyor"
Güldal, ülke genelinde hasadın birçok bölgede tamamlandığını aktararak, "Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki alımlarımız devam ediyor. Gene iç bölgelerde üreticilerimizin satmayıp da şimdiye beklettikleri ürünler oluyor. Onları da almakta bir sıkıntımız yok. Çok azalarak da olsa alımlarımız devam ediyor" dedi.
"Daha yüksek bir ekim miktarına ve alanına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz"
Ekim döneminin ekim ayı itibarıyla başlayacağını hatırlatan Güldal, devletin son yıllarda hububata yaptığı pozitif yaklaşımın üretim alanlarının artmasına sebep olduğunu vurgulayarak, "2023 yılında buğday ekilişi 7 milyon üzerine çıkmıştı. Önümüzdeki yılda da yani bu sonbahar döneminde yapılacak ekilişlerle beraber daha da yüksek bir ekim miktarına ve alanına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.
"Mısırda bugüne kadar 500 bin ton üzerinde alım yaptık"
Ağustos ayının sonu itibarıyla alımlarına başlanan mısırda üreticinin genel olarak TMO’yu tercih ettiğini bildiren Güldal, "Sadece mısırda günlük 20-25 bin ton civarında alım yapıyoruz. Bugüne kadar da 500 bin ton üzerinde alım yaptık. Çukurova ve Hatay tarafı, Adana bölgesinden ağırlıklı hasatlar gerçekleşmişti. Asıl ikinci ürün hasatları İç Anadolu Bölgesi, başta Konya olmak üzere 15-20 gün sonra başlayacak. Güneydoğu, Diyarbakır gene öyle. Dolayısıyla büyük bir mısır alımı gerçekleştireceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.
"Mısır ürünlerini alma ve depolamada herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz"
Güldal, depolarda mısır alımına yer kalıp kalmayacağına ilişkin, "TMO, gelecek olan mısırı depolamak için hazırlığını yapmaktadır ve yapıyor. Hem kendi depolarımız hem özel sektörün depoları ve hem de lisanslı depolardaki boşalan kısımları değerlendiriyoruz. TMO’ya gelecek mısır ürünlerini alma ve depolamada herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Yine mısır üreticilerimize aynı şekilde 30 gün içerisinde ödemelerini yapacağız" ifadelerine yer verdi.
"2023-2024 ve sonraki bir iki yılda arz güvenliğimizde sıkıntı yok"
Güldal, TMO’nun stoğuna dair şunları aktardı: