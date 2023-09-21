TMO rekor kırdı: Tarihinin en yüksek hububat alımını gerçekleştirdi

"11 milyon tonun üzerinde buğday ağırlıklı olmak üzere arpa aldık. Hasat sonuna kadar en az 2 buçuk-3 milyon ton mısır alacağız. Bizim 2023-2024 ve sonraki belki bir iki yılda arz güvenliğimizi sıkıntıya sokacak problem olmayacağını değerlendiriyoruz. Çünkü bu stoklar önümüzdeki yıllarda da muhafaza edilecek şekilde bir ihtiyaç stoğu da olacaktır. Elbette bunlar zamanı geldiğinde ticarete konu edilecektir. Ticarete, üretime, işlemeye dönecektir ama yeni hasat dönemiyle beraber bu şart daha rahat olacaktır. Şu anda söyleyebiliriz ki özellikle Karadeniz’deki büyük ülkeler dışında arz güvenliği ve üretim noktasında en rahat ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Çünkü ciddi bir üretim ve stok oluşturduk. Bunun da önümüzdeki yıllarda önemli oranda katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bir problem görmüyoruz"