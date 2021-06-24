Ekonomi TOKİ 136 arsayı 60 ay taksitle satışa çıkardı
EMLAK

TOKİ 136 arsayı 60 ay taksitle satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Elazığ’da 119’u konut, 8’eri ticaret ve konut alanı, birde içinde tarla bulunan toplamda 136 arsayı satışa sundu. Satışın 6 Temmuz’da açık artırma yöntemi ile online gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
TOKİ 136 arsayı 60 ay taksitle satışa çıkardı
Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’unun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu birde içinde tarla olduğu kaydedildi.

TOKİ Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’da 25 binden fazla konut inşa eden ve büyük bir bölümünü tamamlayan TOKİ’nin satışa sunduğu 187 arsadan 136’sının Elazığ’da olduğu aktarıldı.

TOKİ Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.
İHA
TOKİ Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’unun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu birde içinde tarla olduğu kaydedildi. Satışa çıkan arsalardan 33’ünün Aksaray, 44’nün Sürsürü Mahallelerinde olduğu, diğerlerinden 14’ünün Aşağı Holpenk, 5’inin Bizmişen, 14’ünün Gümüşkavak ve 22’sinin Mornik bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’da 25 binden fazla konut inşa eden ve büyük bir bölümünü tamamlayan TOKİ’nin satışa sunduğu 187 arsadan 136’sının Elazığ’da olduğu aktarıldı.
İHA
Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’da 25 binden fazla konut inşa eden ve büyük bir bölümünü tamamlayan TOKİ’nin satışa sunduğu 187 arsadan 136’sının Elazığ’da olduğu aktarıldı.

TOKİ'den dokuz ilde 60 ay taksitle satılık arsa
EKONOMİ
TOKİ'den dokuz ilde 60 ay taksitle satılık arsa

Yüzde 25 peşinat, 60 ay taksitle

  • Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsaları alıcıların, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabileceği, açık artırmanın ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 10.30’da internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilerin ise "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinde yer aldığı da kaydedildi.

Deprem sonrasında bir çok noktada konutların yapıldığı Elazığ’da, satışa çıkan arsaların da yeni konutların yapıldığı bölgeler civarında olduğu, yatırım için önemli bir fırsat olduğu dile getirildi.

TOKİ'den 30 ile yeni konut: Taksitler 388 TL'den başlıyor
FOTOĞRAF 24
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışlar devam ederken yeni konut projeleri de arka arkaya geliyor. 388 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projelerin yanı sıra İstanbul'da da yeni projeler başlayacak.
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Bu bağlamda İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek.
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Takvim'de yer alan habere göre; Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.
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TOKİ Nevşehir'de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz'da ihaleye çıkacak.
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Siirt'te ise 252 konut için 21 Haziran'da ihale düzenleyecek.
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Iğdır ve Edirne'de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır'da 337 konut ve Edirne'de ise 221 konut hedefliyor.
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Konya'da 396 konut ve Yozgat'ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ'nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran.
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Öte yandan 29 Haziran'da Trabzon'da 53 konut için ihaleye çıkılacak.
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2 Temmuz tarihinde Eskişehir'de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz'da ise Hatay'da 464 konut için ihaleye çıkılacak.
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6 ve 7 Temmuz'da ise Kocaeli'de 1506 konut için ihale gerçekleştirilecek.
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Aydın Efeler'deki 198 konutun ihalesi 8 Temmuz'da yapılacak.
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Kütahya'da 495 konut için 9 Temmuz'da ihaleye çıkılırken, 12 Temmuz'da Sinop'ta 317 konut, 13 Temmuz'da Hatay'da 486 konut, yine 13 ve 14 Temmuz'da Manisa'da 1346 konut ve Burdur'da 26 Temmuz'da 143 konut için ihale düzenlenecek.
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Afyon'da 26 ve 27 Temmuz'da toplam 1227 konut ve Denizli'de 26-27 Temmuz'da 558 konut için ihale düzenlenecek.
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Şanlıurfa'da 28-29 Temmuz'da düzenlenecek ihaleler 758 konutu kapsayacak.
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Kars'taki 28 Temmuz'daki ihale ise 202 konut için yapılacak.
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Ardahan'da 29 Temmuz'da 315 konut için, Mersin'da 30 Temmuz'da 415 konut için ihale düzenlenecek.
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Mersin'de 415 konut için 30 Temmuz'da ihaleye çıkılacak.
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TOKİ'nin ağustos ayı ihaleleri ise şu şekilde..
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Gaziantep 912 konut 2 Ağustos, Bolu 139 konut 2 Ağustos, Gaziantep 786 konut 3 Ağustos, Karaman 317 konut 4 ağustos, Gaziantep 719 konut 4 Ağustos, Balıkesir 558 konut 5 Ağustos.
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Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos, Balıkesir 506 konut 9 Ağustos, Balıkesir 570 konut 10 Ağustos, Balıkesir 726 konut 11 Ağustos.
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Çankırı 134 konut 11 Ağustos, Ankara 185 konut 12 Ağustos, Bursa 690 konut 13 Ağustos.
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Ordu 170 konut 16 Ağustos, Eskişehir 205 konut 19 Ağustos, Kayseri 572 konut 20 Ağustos.
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Ankara 413 konut 23 Ağustos, Kayseri 770 konut 25 Ağustos.
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TOKİ'den 30 ile yeni konut: Taksitler 388 TL'den başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın dar gelirli vatandaşlar için 14 bin lira peşinat ve 388 TL taksitle satışa çıkardığı evlere yoğun talep olunca yeni konut projeleri de hızla hayata geçiriliyor. TOKİ, İstanbul'un da aralarında yer aldığı çok sayıda ilde yeni konut yapımı için haziran, temmuz ve ağustos aylarında ihaleye çıkacak.


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