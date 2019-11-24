Ekonomi TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı Açık artırma 10 Aralıkta gerçekleştirilecek
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TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı: Açık artırma 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek

TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı: Açık artırma 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Açık artırma, 10 Aralık Salı günü saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binası ve Van Erciş Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konut açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu.
19 ilde 186 iş yeri ile 15 ildeki 56 konut açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, açık artırma 10 Aralık Salı günü saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binası ve Van Erciş Hükümet Konağı'nda düzenlenecek.

Açık artırmaya, www.emlakyonetim.com.tr internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Düzce, İstanbul, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'da satışa sunulan 186 iş yerine yüzde 10, 15, 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta: Fiyatı 83 bin TL'den taksitleri ise 348 liradan başlıyor
EKONOMİ
TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta: Fiyatı 83 bin TL'den taksitleri ise 348 liradan başlıyor

Yüzde 25 peşin ve 120 ay vade seçenekleri

Açık artırmaya sunulan 56 konut, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Niğde ve Tunceli şehirlerinde bulunuyor.

  • Alıcılar konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi’nde satışa sunulan 14 konuta ise yüzde 10 peşin 96 ay vade, yüzde 15 peşin 108 ay vade ve yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.

Başvurular/teminatlar, anılan bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye, www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Erdoğan müjdeyi verdi: 388 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı
OYNAT 02:26
Erdoğan müjdeyi verdi: 388 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kasımpaşa'da TOKİ Sosyal Konutları tanıtım töreninde 50 bin sosyal konutun müjdesini verdi. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin yarından itibaren toplanmaya başlanacağını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını belirtti.


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