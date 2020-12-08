TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon 83 bin 854 lira olan toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekare büyüklüğündeki, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 141 arsa, açık artırmayla satılacak.
Osmaniye'de iki, Konya'da bir arsanın kiraya sunulacağı açık artırma, 24-25 Aralık'ta 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum halinde yapılacak.
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.
EKONOMİ
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Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park ve dinlenme alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Sincan Saraycık'ta konut ve ticaret alanları, Yenimahalle'de akaryakıt istasyon alanı, Antalya Konyaaltı'nda konut alanları, Çanakkale'de konut alanları, Elazığ'da plansız alanlar, Hatay'da ticaret ve konut alanları, İstanbul Başakşehir'de özel sağlık tesisi alanı ve Sarıyer'de park ve dinlenme alanları yer alıyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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Gürpınar ilçesinde bulunan ve 2 bin 750 yıla önce Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nin bazı bölümleri günümüze kadar gelmeyi başarmış. Tarihi alanda YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında da ortaya çıkarılan yapılarda Urartuların depremden korunmak için özel önlemler aldığı görülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, Urartuların kayalık zemine yaptığı kalenin dış duvarların büyük kısmının traverten taşlardan inşa edildiğini belirterek, yaklaşık 2 bin 750 yıl geçmesine rağmen duvarların hala ilk günkü gibi kaldığını söyledi.
Büyük depremlerin yaşandığı bölgede kalenin taşlarında herhangi bir oynamanın olmadığını anlatan Çavuşoğlu, Urartuların en önemli özelliklerinden birinin ise yapıları özellikle kayalık alanlara inşa etmeleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede her yüzyılda bir büyük ve yıkıcı depremin meydana geldiğini belirterek, Bu depremlerin neticesinde Urartu’nun özellikle hem surlarında hem mimari yapılarında kalıntıları bize şunu gösteriyor depreme dayanaklı olduğunu gösteriyor. Kalenin bir ucundan diğer ucuna baktığınız zaman aynı düzlüğü görebiliyoruz ve milimetrik olarak halen düzgün durmasını inşaat tekniklerine bağlamak gerekiyor. O günkü inşaat tekniklerinin en üst seviyesini kullanmışlar. o dönemden şu ana kadar en az 27 çok büyük deprem geçirmiş olması gerekiyor bu yapının ve bu depremlere rağmen halen ilk yapıldıkları gibi akçe geçirmez bir şekilde ayakta duruyorlar dedi.
Van'da yakın zamanda yaşanan iki depremde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini anlatan Prof. Dr. Çavuşoğlu, O depremler bize dayanıksız evler inşa ettirdiğimizi gösterdi. Bir diğer önemli özellik biz düz alanlarda ovalarda inşaatlar yaptık, malzemeyi çaldık. Ama Urartular öyle yapmadı. Muhtemelen burada depremde bir yapının çöktüğünü de biliyoruz. Özellikle ana kaya üzerine yapılan binalarda belli seviyeye kadar taş temel yapmışlar. Üzerine kerpiç ile devam etmişler. Kerpici bir iki kat kaldırmıyor, aralara da mutlaka ahşap atıllar ve kirişlerle bu bağlamayı yapıyorlar diye konuştu.
Çavuştepe Kalesi'nin bir deprem sonucu yıkılmadığını ve bir düşman istilası sonrası yıkıldığını belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
Urartuların şöyle bir özelliği var. Biz şimdi 23 Ekim 2011 yılındaki depremden sonra TOKİ'nin yapmış olduğu inşaatlara baktığımız zaman hepsini ana kayaların üzerine inşa ettik. Ama bunu 2 bin 750 yıl önce Urartular yapmış. Şehri kurmadan önce mutlaka kanalizasyon sistemini en başta yapıyor. Daha doğrusu alt yapı sistemini tamamlıyor ve ardından üst yapıya inşaat başlıyor. Yani bugün bizim 2011 yılında yaptığımız anlayışı 2 bin 750 yıl önce Urartuların yaptığını bize gösteriyor.
İnşaat Mühendisi Semra Cezlan ise kentte şu anda yapı ömrünü tamamlamış birçok yapının olduğunu ve bunların bir an önce yıkılması gerektiğini söyledi. Ekonomik nedenlerden dolayı halen bu binalarda yaşamak zorunda olanların olduğunu belirten Cezlan, Bu binaların bir an önce yıkılması gerekiyor ki biz depremleri konuşmayalım diye konuştu.
Urartular'ın 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniğini kullandığı ortaya çıktı: Deprem için özel teknik
Van'da 2 bin 750 yıl önce Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde ortaya çıkarılan yapılarda depremden korumak için özel önlemler alındığı belirlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Kentte, 23 Ekim 2011 yılındaki depremden sonra TOKİ'nin yapmış olduğu inşaatlara baktığımız zaman hepsi ana kayaların üzerine inşa edildi. Ama bunu 2 bin 750 yıl önce Urartular yapmış" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ile 23 ilde 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.
Konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00’da,iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00’da açık artırma yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
Alıcılar Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Ayrıca, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurularteminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
yenisafak.com satışa çıkarılan konut ve işyerlerinin bulundukları illerdeki adetlerini ve satış bedellerini çıkardı. İşte il il satışa çıkarılan konut ve işyerleri ile satış bedelleri..
İstanbul - Başakşehir ve Ateşehir 54 adet konut ve dükkan. 264 bin TL'den başlayıp 760 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Kocaeli - Gölcük ve Dilovası 5 adet konut. Satış bedelleri 199 bin TL'den başlıyor.
Bursa - Orhangazi ve Orhaneli 5 adet konut. Satış bedelleri 84 bin TL'den başlıyor.
Balıkesir - Bigadiç 9 adet konut. Satış bedelleri 143 bin TL'den başlıyor.
Kütahya - Emet ve Simav 9 adet konut. Satış bedelleri 77 bin TL'den başlıyor.
Manisa - Yunusemre 9 adet konut. Satış bedelleri 88 bin TL'den başlıyor.
Denizli - Tavas, Kurudere, Çİvril ve Baklan 29 adet konut ve işyeri. Satış bedelleri 123 bin TL'den başlıyor.
Muğla - Kavaklıdere 1 adet konut. Satış bedeli 113 bin TL.
Düzce - Cumayeri 3 adet konut. Satış bedelleri 135 bin TL'den başlıyor.
Bolu - Mudurnu 7 adet konut. Satış bedelleri 124 bin TL'den başlıyor.
Ankara - Ayaş, Altındağ ve Kahramankazan 12 adet konut. Satış bedelleri 150 bin TL'den başlıyor.
Konya - Sarayönü ve Meram 2 adet konut. Satış bedelleri 128 bin TL'den başlıyor.
Kırıkkale - Bahşili 2 adet konut. Satış bedelleri 103 bin TL'den başlıyor.
Çorum - Merkez 4 adet konut. Satış bedelleri 69 bin TL'den başlıyor.
Sinop - Dikmen 6 adet konut. Satış bedelleri 181 bin TL'den başlıyor.
Samsun - Tekkeköy 3 adet konut. Satış bedelleri 134 bin TL'den başlıyor.
Ordu - Merkez 1 adet konut. Satış bedeli 225 bin TL.
Sivas Suşehri - 1 adet konut. Satış bedeli 128 bin TL.
Kayseri - İncesu 2 adet konut. Satış bedelleri 210 bin TL'den başlıyor.
Niğde - Çiftlik, Çamardı ve Bor 6 adet konut. Satış bedelleri 139 bin TL'den başlıyor.
Adana - Yüreğir ve Seyhan 6 adet konut. Satış bedelleri 145 bin TL'den başlıyor.
Gaziantep - Şehitkamil 1 adet konut. Satış bedeli 307 bin TL.
Bursa Orhangazi 2 adet işyeri - Satış bedelleri 110 bin TL'den başlıyor.
Denizli Bekilli 2 adet işyeri - Satış bedelleri 70 bin TL'den başlıyor.
Burdur - Karamanlı ve Gölhisar - 8 adet işyeri. Satış bedelleri 65 bin TL'den başlıyor.
Isparta - Gelendost - 1 adet işyeri - Satış bedeli 58 bin TL.
Uşak Merkez - 27 adet işyeri - Satış bedelleri 187 bin TL'den başlıyor.
Ankara - Sincan, Ayaş ve Çamlıdere - 27 adet işyeri. Satış bedelleri 70 bin TL'den başlıyor.
Karabük Merkez - 37 adet işyeri - Satış bedelleri 90 bin TL'den başlıyor.
Konya - Selçuklu ve Gödene. 9 adet işyeri. Satış bedelleri 388 bin TL'den başlıyor.
Kırşehir Kaman 1 adet işyeri - Satış bedeli 320 bin TL.
Kayseri - Tomarza 5 adet işyeri. Satış bedeli 145 bin TL'den başlıyor.
Niğde Bor 1 adet işyeri. Satış bedeli 160 bin TL.
Aksaray - Sultanhanı - 3 adet işyeri . Satış bedelleri 90 bin TL'den başlıyor.
Çorum - 1 adet işyeri. Satış bedeli 130 bin TL.
Amasya Hamamözü 1 adet işyeri - Satış bedeli 100 bin TL.
Trabzon Beşikdüzü 2 adet işyeri. Satış bedeli 202 bin TL'den başlıyor.
Rize Merkez 2 adet işyeri. Satış bedelleri 1 milyon 325 bin TL'den başlıyor.
Adana - Seyhan ve Yüreğir. 2 adet işyeri. Satış bedelleri 85 bin TL'den başlıyor.
Kahramanmaraş Afşin 1 adet işyeri. Satış bedeli 156 bin TL.
Gaziantep Şehitkamil 5 adet işyeri. Satış bedelleri 200 bin TL'den başlıyor.
Şanlıurfa Akabe ve Viranşehir 2 adet işyeri. Satış bedelleri 50 bin TL'den başlıyor.
Siirt Baykan 5 adet işyeri. Satış bedelleri 120 bin TL'den başlıyor.
Bitlis Merkez 11 adet işyeri. Satış bedelleri 114 bin TL'den başlıyor.
Ağrı Merkez 1 adet işyeri. Satış bedeli 35 bin TL.
TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı: 35 bin TL'den başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 176 konut ile 155 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi" ile satışa çıkardı. 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan konut ve işyerleri 14 Ekim'e kadar teklif sunulabilecek. Satışa çıkarılan konut ve işyerlerine yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek.