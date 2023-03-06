TOKİ deprem bölgesi için harekete geçti: Mayısa kadar 200 bin konutun ihalesini yapılacak

İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut,

"Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor. Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı.