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Ekonomi

TOKİ deprem bölgesi için harekete geçti: Mayısa kadar 200 bin konutun ihalesini yapılacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptıklarına dikkat çekerek, "Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz " dedi. İşyerlerinin de yapılacağını belirten Bulut, yüksek fiyatlı ihalelerin iptal edildiğinin altını çizdi.

08:09 . 6/03/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve işyerini kaybeden depremzedelere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız. Mart sonunda 56-57 bin konutun temelini atmış olacağız. Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz” dedi.


En acilinden başlamak üzere sanayi siteleri de yapmayı planladıklarını belirten Bulut, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşüyoruz. Vatandaşın işyerlerini de yeniden yapacağız” diye konuştu. Bulut, TOKİ dışında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut’un da işin içinde olduğunu belirtti.


Devletin vatandaşına konut edindirmek için maliyetin yüzde 30-40’a yakınını sübvanse ettiğini, arsa bedellerinin de dahil olmadığını söyleyen Bulut,
“Bizim maliyetlerimizin piyasadan düşük olma şansı yok. Tünel kalıp sisteminde beton-demir miktarı daha fazla… Son yıllarda konutların kalitesini özel sektördekilerin seviyesine çıkardık. Biz devlet olarak karşılayabileceği fiyattan vatandaşı ev sahibi yapıyoruz. Vatandaş kendi şartlarını bize uyduramayacağı için biz ödeme koşullarını vatandaşa göre uyarlıyoruz. Daha önceki afetlerde olduğu gibi ödeme koşullarını AFAD belirleyecektir” dedi.

İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut,
"Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor. Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı.



#Deprem konutları
#TOKİ
#TOKİ Başkanı Ömer Bulut
#Depremzede
36 dakika önce
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TOKİ deprem bölgesi için harekete geçti: Mayısa kadar 200 bin konutun ihalesini yapılacak
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