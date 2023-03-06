TOKİ deprem bölgesi için harekete geçti: Mayısa kadar 200 bin konutun ihalesini yapılacak

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve işyerini kaybeden depremzedelere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız. Mart sonunda 56-57 bin konutun temelini atmış olacağız. Mayısa kadar 200 bin konutu ihale edeceğiz” dedi.
En acilinden başlamak üzere sanayi siteleri de yapmayı planladıklarını belirten Bulut, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşüyoruz. Vatandaşın işyerlerini de yeniden yapacağız” diye konuştu. Bulut, TOKİ dışında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut’un da işin içinde olduğunu belirtti.