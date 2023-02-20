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Ekonomi

TOKİ İstanbul Avrupa yakası konut başvurusu kabul edilenler açıklandı

TOKİ'nin "İlk Evim" projesinde İstanbul Avrupa yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılması planlanan konutlar için yapılacak çekilişe katılma hakkı kazananlar açıklandı.

15:03 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

TOKİ'nin web sitesinden yapılan açıklama İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutları yapılan başvuruların ardından çekilişe hak kazanan isimler belli oldu. Liste TOKİ'nin web sitesinden açıklandı.


Buna göre listede yer alan isimler "İlk Evim" projesi kapsamında yapılacak çekilişte yer alacak.

TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…



TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul’un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Kura tarihi ilerleyen günlerde TOKİ tarafından ilan edilecek.



İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


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#başakşehir
#arnavutköy
#esenler
#2023
1 hour ago
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TOKİ İstanbul Avrupa yakası konut başvurusu kabul edilenler açıklandı
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