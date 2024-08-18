TOKİ İstanbul’da 27 bin 563 konut yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) M. Levent Sungur, TOKİ eliyle hayata geçirdikleri 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi. Sungur, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla deprem riski altındaki İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





14 BİN 932'Sİ TESLİM EDİLDİ

Yerinde, hızlı ve gönüllülük esaslı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sungur, şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu afetlere dirençli hale getirene kadar dönüşümde kararlıyız. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam ediyoruz. Tamamladığımız 14 bin 932 dönüşüm konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Her bir konutumuz, sıcacık bir yuvaya, güven dolu bir yaşama, mutlu bir geleceğe dönüştü." Kentin dönüşüm projeleriyle daha da güzelleştiğini aktaran Sungur, "9 bin 370 dönüşüm konutumuzun inşaatı, 3 bin 261'inin ise proje çalışmaları hızla devam ediyor. TOKİ olarak Üsküdar'dan Gaziosmanpaşa'ya, Esenler'den Kartal'a birçok ilçemizde Bakanlığımız koordinasyonunda yeni projeler geliştiriyoruz." diye konuştu. TOKİ'nin İstanbul'da yürüttüğü en büyük kentsel dönüşüm projesinin Esenler'de sürdüğünü belirten Sungur, burada az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projeyle yaklaşık 50 bin konutun inşa edileceğini söyledi.





REZERV ALAN SAYISI ARTIYOR

Afet riski altındaki alanların dönüşümü için 8,5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan yeni yerleşimin inşasının etaplar halinde yapılacağını belirten Sungur, "Tüm İstanbul için bir yaşam alanı olacak proje kapsamında 2 bin 911 konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca Esenler Oruçreis’te yapımını tamamladığımız 262 konutu teslim ettik. Şu anda Güney rezerv alanında 2 bin 258 konutun inşaatı hızla devam ediyor" diye konuştu.





MAHALLE MAHALLE DÖNÜŞÜM ATAĞI

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde de sağlıksız alanları yenileyip 160 konut inşa ettiklerini anlatan Sungur, şunları söyledi: "Telsiz Mahallesi'nde ise 281 konutumuzun yapımı devam ediyor. Güngören'in Gençosman Mahallesi'nde Şişecam Sitesi'nin bulunduğu alanda örnek teşkil edecek 300 konutluk dönüşüm projesi yaptık. Bağcılar’da 822, Beyoğlu Sütlüce'de de 398 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi yine Bağcılar Ece Sitesi’nde 365 konut ile Küçükçekmece Güneş Sitesi'nde de 150 konutun inşaatına başlıyoruz."



