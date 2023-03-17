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Ekonomi

TOKİ’den 50 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı: 48 ay taksit imkanı sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

11:20 . 17/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunan 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak.


Açık artırma, 4-5-6 Nisan tarihlerinde saat 10.30’da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.


KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.


Satış yapılacak arsalar içerisinde Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları bulunuyor. İzmir’de satışa sunulan arsalar arasında sanayi ve depolama, sanayi, günübirlik turizm tesis konut alanları bulunuyor. İstanbul’da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları yer alıyor.


Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.




#TOKİ
#Arsa satışı
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
12 dakika önce
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TOKİ’den 50 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı: 48 ay taksit imkanı sunulacak
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