TOKİ'den dokuz ilde 60 ay taksitle satılık arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Uşak’ta bulunan 187 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artıma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında 6 Temmuz 20121 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek

Konut, ticaret ve turizm tesis alanı olan arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında, Adana Sarıçam’da konut alanı, Aksaray Merkez’de ticaret alanı, Antalya’da konut, Elazığ’da konut, İstanbul’da ticaret, İzmir’de turizm tesis alanı ve Uşak’ta konut alanları bulunuyor.

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Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

FOTOĞRAF 24 Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışlar devam ederken yeni konut projeleri de arka arkaya geliyor. 388 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projelerin yanı sıra İstanbul'da da yeni projeler başlayacak. Bu bağlamda İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Takvim'de yer alan habere göre; Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak. TOKİ Nevşehir'de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz'da ihaleye çıkacak. Siirt'te ise 252 konut için 21 Haziran'da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne'de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır'da 337 konut ve Edirne'de ise 221 konut hedefliyor. Konya'da 396 konut ve Yozgat'ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ'nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran'da Trabzon'da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir'de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz'da ise Hatay'da 464 konut için ihaleye çıkılacak. 6 ve 7 Temmuz'da ise Kocaeli'de 1506 konut için ihale gerçekleştirilecek. Aydın Efeler'deki 198 konutun ihalesi 8 Temmuz'da yapılacak. Kütahya'da 495 konut için 9 Temmuz'da ihaleye çıkılırken, 12 Temmuz'da Sinop'ta 317 konut, 13 Temmuz'da Hatay'da 486 konut, yine 13 ve 14 Temmuz'da Manisa'da 1346 konut ve Burdur'da 26 Temmuz'da 143 konut için ihale düzenlenecek. Afyon'da 26 ve 27 Temmuz'da toplam 1227 konut ve Denizli'de 26-27 Temmuz'da 558 konut için ihale düzenlenecek. Şanlıurfa'da 28-29 Temmuz'da düzenlenecek ihaleler 758 konutu kapsayacak. Kars'taki 28 Temmuz'daki ihale ise 202 konut için yapılacak. Ardahan'da 29 Temmuz'da 315 konut için, Mersin'da 30 Temmuz'da 415 konut için ihale düzenlenecek. Mersin'de 415 konut için 30 Temmuz'da ihaleye çıkılacak. TOKİ'nin ağustos ayı ihaleleri ise şu şekilde.. Gaziantep 912 konut 2 Ağustos, Bolu 139 konut 2 Ağustos, Gaziantep 786 konut 3 Ağustos, Karaman 317 konut 4 ağustos, Gaziantep 719 konut 4 Ağustos, Balıkesir 558 konut 5 Ağustos. Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos, Balıkesir 506 konut 9 Ağustos, Balıkesir 570 konut 10 Ağustos, Balıkesir 726 konut 11 Ağustos. Çankırı 134 konut 11 Ağustos, Ankara 185 konut 12 Ağustos, Bursa 690 konut 13 Ağustos. Ordu 170 konut 16 Ağustos, Eskişehir 205 konut 19 Ağustos, Kayseri 572 konut 20 Ağustos. Ankara 413 konut 23 Ağustos, Kayseri 770 konut 25 Ağustos. TOKİ'den 30 ile yeni konut: Taksitler 388 TL'den başlıyor Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın dar gelirli vatandaşlar için 14 bin lira peşinat ve 388 TL taksitle satışa çıkardığı evlere yoğun talep olunca yeni konut projeleri de hızla hayata geçiriliyor. TOKİ, İstanbul'un da aralarında yer aldığı çok sayıda ilde yeni konut yapımı için haziran, temmuz ve ağustos aylarında ihaleye çıkacak. BiP'te paylaş

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