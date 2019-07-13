Ekonomi TOKİden açık artırma ile konut satışı
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TOKİ'den açık artırma ile konut satışı

TOKİ'den açık artırma ile konut satışı

TOKİ, İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa'da 267 konutu "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunacak. Açık artırma, 30 Temmuz Salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek, açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Haber Merkezi AA
Toplam 267 konut &quot;Açık Artırma Yöntemi&quot; ile satışa sunulacak.
Toplam 267 konut "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunulacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. Ataşehir'de 2 1 ve 3 1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar, alıcılarına hemen teslim edilecek. Başakşehir Kayaşehir'de ise 4 1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak.

  • Alıcılar, İstanbul'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecekler.

Bursa'da ise 10'u İznik'te, 4'ü Orhangazi'de, 21'i Osmangazi'de biri de Hamitler'de olmak üzere açık artırma ile 36 konut satılacak.

İnşaatı tamamlanmış 2 1, 3 1 ve 4 1 planındaki konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak, alıcılarına hemen teslim edilecek.

"BALIKESİR'DE 64, MANİSA YUNUSEMRE'DE 50 KONUT"

Öte yandan Balıkesir'de 64 konut, Manisa Yunusemre'de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcılar, Balıkesir'deki konutlara yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

Açık artırma, 30 Temmuz 2019 salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00'de gerçekleştirilecek. Açık artırmaya "www.emlakyonetim.com.tr" adresi ile internet üzerinden de teklif verilebilecek.

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Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Vatandaşların takdirini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi.
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Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı.
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Bunu iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyuran Balaban, müşterilerinin büyük desteğini aldı.
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30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler ise karara tepki gösterdi.
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1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.
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Ekmek fiyatlarına üzülerek zam yaptığını belirten Kazım Balaban, Ekmek fiyatlarına zam yapmamak için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Mahkeme bizi haksız buldu. Biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kaldık...
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1 liraya sattığımız 400 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satmaya başladık. 2 lira olan 800 ekmeği ise 2 lira 50 kuruşa satıyoruz. Neden tarifeyi değiştirdiğimizi müşterilerimize anlatıyoruz. Kaliteli ve doyurucu ekmek üretmeye, halkın duasını almaya devam edeceğiz dedi.
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Bursa'da 400 gram ekmeği 1 liraya satarak halkın duasını alan ancak diğer fırıncılar tarafından haksız rekabet iddiasıyla suçlanan fırıncı, mahkemeyi kaybedince zam yapmak zorunda kaldı. Ekmek fiyatları 1,25 liraya çıkarken, fırıncı Kazım Balaban mecburi zammı kapısına astığı yazıyla duyurdu.


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