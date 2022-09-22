Ekonomi TOKİden ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi Erdoğan açıklayacak
EMLAK

TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi: Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİden ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi: Erdoğan açıklayacak
Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından “Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır” paylaşımını yaptı. Kampanyanın detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Murat Kurum
Murat Kurum

Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun ve güvenli konutlar sunmak için çalıştığını kaydeden Kurum, milyonlarca kişinin başvurduğu “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde de maliyet üzerinden yapılan yüzde 40 indirimle vatandaşlara en uygun şartların oluşturulduğunu ifade etti. Kurum ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edileceğini belirtti.

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
EKONOMİ
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru

Bakan Kurum: Sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek
EKONOMİ
Bakan Kurum: Sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Milli Muharip Uçak'a adım adım.
İstanbul da listede

İstanbul da listede

​Meteorolojiden 24 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu

​Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti

​Ferdi Tayfur şarkısını dinleyerek Ankara'yı turladı.

​ABD Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı.

​Eski ABD Başkanı Trump ve üç çocuğu dolandırıcılıkla suçlanıyor

Kastamonu'dan havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.