TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi: Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenlere indirim müjdesi verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından “Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır” paylaşımını yaptı. Kampanyanın detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Murat Kurum

Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'nin, tecrübesiyle millete uygun ve güvenli konutlar sunmak için çalıştığını kaydeden Kurum, milyonlarca kişinin başvurduğu “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde de maliyet üzerinden yapılan yüzde 40 indirimle vatandaşlara en uygun şartların oluşturulduğunu ifade etti. Kurum ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edileceğini belirtti.

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EKONOMİ Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru