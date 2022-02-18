TOKİ’den İzmir’de üst gelir grubu için konut üretileceği iddialarına ilişkin açıklama

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan İzmir Karaburun’da TOKİ tarafından üst gelir grubu için konut üretileceği iddialarına ilişkin TOKİ tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İzmir ili Karaburun ilçesi İskele ve Merkez mahallelerinde toplam 216 bin 540 metrekare yüzölçümlü taşınmaz idaremiz mülkiyetindedir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması ile ilgili ilkeler belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu taşınmazlar için ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edilmiş, görüşler henüz tamamlanmamış, dolayısıyla herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmamıştır. İdaremizce Türkiye genelinde yürütülen bütün çalışmalarda olduğu gibi Karaburun’da mülkiyetimizde bulunan taşınmazda da yatay mimari esas alınarak, kurumlardan gelecek görüşler, çevre yapılanma koşulları, planlama yapılırken uyulması gereken standartlar göz önünde bulundurularak çalışmalar yürütülecektir” denildi.

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"Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir"

TOKİ’nin öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşların sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı çalışmaları hedefinin bir motivasyon kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum olarak 2985 sayılı Kanun’un verdiği yetki ve sorumluluk, kalkınma ve eylem planlarının öngördüğü çerçevede öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki bu çalışmalarımızı sürdürme hedefi, idaremizin önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ayrıca Türkiye genelinde konut üretiminde az katlı, yatay mimariyi esas alan, güvenli, sağlıklı ve çevresiyle bütünleşen projeler geliştirilmesindeki hassasiyetimiz de devam etmektedir. Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8’lerden yüzde 14’lere yükselttik. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Altyapısıyla, üstyapısıyla İzmir’imize yakışır, depreme dayanıklı, güvenli, kaliteli olarak Salhane, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Bayraklı’da yerinde dönüşüm projeleri gerçekleştirmekteyiz. Gerek Bayraklı rezerv konut alanında yaptığımız kalıcı konutlar, gerekse İzmir Çeşme Reisdere’de, Muğla’da, Manavgat’ta olmak üzere ülkemiz genelindeki yatay mimari anlayışına uygun olarak yapılan konutlar vatandaşlarımızın takdir ve teveccühünü kazanmıştır."

"Halkımıza hizmet edermiş gibi görünmek isteyenler projelerimize destek vermek yerine baltalamaya çalışmaktadırlar"

Açıklama şöyle devam etti: