Ekonomi Sosyal konut projesine başvuru sayısı 3,5 milyona yaklaştı
EMLAK

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 3,5 milyona yaklaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının 3.5 milyona yaklaştığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
TOKİye kaç kişi başvurdu? Sosyal konut projesine başvuru sayısı
TOKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" dedi.


TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi
FOTOĞRAF 43
Title
İL İL 250 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ LİSTESİ
TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi
TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İşte il il 250 bin konutun yapılacağı yerler.

25 metrekare oda 3 bin 500 lira

25 metrekare oda 3 bin 500 lira

Sosyal medyada gündem olan evin sahibi konuştu.
Vicdanları yaralayan müdahale

Vicdanları yaralayan müdahale

​Zabıta ürünlerini yere atınca gözyaşlarına boğuldu.
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

​Türkiye'yi hedef gösterdi: Yüzüp geleyim mi?

​Bakan Kurum son rakamı açıkladı.

​Bu faydasını çok az kişi biliyor

​Putin devreye girdi

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef yerle bir edildi.

​Yunan basını açık açık itiraf etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.