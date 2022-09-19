Sosyal konut projesine başvuru sayısı 3,5 milyona yaklaştı

İL İL 250 BİN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ LİSTESİ TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında detaylar belli oldu. 14 Eylül'de erişime açılacak başvurulara binlerce kişi katılacak. 250 bin TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi.

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?: Liste yenilendi

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İşte il il 250 bin konutun yapılacağı yerler.

