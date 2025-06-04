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TTB montajında son gün 30 Haziran

TTB montajında son gün 30 Haziran

04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye genelindeki 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun UTTS geçiş süreci tamamlandı.
Türkiye genelindeki 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun UTTS geçiş süreci tamamlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, önceki gün hizmete alındı.


140 BİN TL’YE KADAR CEZA

Bu kapsamda yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması zorunluluğu getirildi. UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek. UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Öte yandan, Türkiye genelindeki 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun UTTS geçiş süreci tamamlandı.


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