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TÜBİTAK’tan yapay zekaya destek çağrısı

TÜBİTAK’tan yapay zekaya destek çağrısı

Nazife Bardak
04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye, yapay zeka dönemine hazırlanıyor. Bu konuda TÜBİTAK kritik bir çağrı daha açıldı.

TÜBİTAK – TEYDEB Programı ile Türkiye’de yapay zekâ ekosisteminin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında projelere destek verilerek firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yapay zekâ teknolojilerinin ürün ya da çözümlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

SON 3 YILDA 41 PROJEYE TEŞVİK SAĞLANDI

Bu destek modeli ile yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyumlar oluşturarak çözümler üretmeleri hedefleniyor. Konsorsiyum kurulmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. TÜBİTAK’ınm yapay zekâ ekosistem çağrılarında son 3 yılda 41 proje 215,5 milyon TL ile destek sağladığı bildirildi.



#TÜBİTAK
#Ekonomi
#Yapay Zeka
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