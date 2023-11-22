Türkiye'deki konutları dayanıklı hale getirmeni bedeli 500 milyar dolar

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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez depremin ekonomik boyutunu değerlendirdi.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği (UN Global Compact Türkiye Ağı) işbirliğiyle düzenlenen "9. Sürdürülebilir Finans Forumu", Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.
Türkiye'de bulunan mevcut evlerin dayanıklaştırılması konusunu ele alan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, “Türkiye’de bulunan mevcut konutları dirençli hale getirmek istesek maliyeti toplam 465 milyar dolar olur. Yaklaşık yarım trilyon dolar yani gayri safi milli hasılanın yüzde 50’sinden fazlasını bahsediyoruz.
Tabi ki bunu finanse etmek gerçekten zor. Doğal afetler dışında iklim değişikliğini maliyeti azaltma konusunda baktığımızda Türkiye’de 600 milyar doların üzerinde bir maliyet oluşuyor. 100 milyar dolar bir deprem 500 milyar dolar mevcut evlerin dayanıklı hale getirilmesi ve iklim değişikliğini azaltma konusunda da 500 milyar dolar yani toplamda maliyet 1 trilyon doların üzerine çıkmış oluyor. Bu durumda maliyetimiz gayri safi milli hasılanın tamamı demek oluyor" diye konuştu.