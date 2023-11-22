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Ekonomi

Türkiye'deki konutları dayanıklı hale getirmeni bedeli 500 milyar dolar

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, “Türkiye'deki mevcut konutları dayanıklı hale getirmek için 500 milyar dolar harcamak gerekiyor” "6 Şubat depreminin ekonomik yükü 2023 milli gelirinin yüzde 9’u kadar" dedi.

15:20 - 22/11/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez depremin ekonomik boyutunu değerlendirdi.


İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği (UN Global Compact Türkiye Ağı) işbirliğiyle düzenlenen "9. Sürdürülebilir Finans Forumu", Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.


Forumda konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, mevcut evlerin güçlendirilmesi konusunda toplamda 500 milyar dolar harcanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de bulunan mevcut evlerin dayanıklaştırılması konusunu ele alan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, “Türkiye’de bulunan mevcut konutları dirençli hale getirmek istesek maliyeti toplam 465 milyar dolar olur. Yaklaşık yarım trilyon dolar yani gayri safi milli hasılanın yüzde 50’sinden fazlasını bahsediyoruz.


Tabi ki bunu finanse etmek gerçekten zor. Doğal afetler dışında iklim değişikliğini maliyeti azaltma konusunda baktığımızda Türkiye’de 600 milyar doların üzerinde bir maliyet oluşuyor. 100 milyar dolar bir deprem 500 milyar dolar mevcut evlerin dayanıklı hale getirilmesi ve iklim değişikliğini azaltma konusunda da 500 milyar dolar yani toplamda maliyet 1 trilyon doların üzerine çıkmış oluyor. Bu durumda maliyetimiz gayri safi milli hasılanın tamamı demek oluyor" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma’nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızılelma’nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Kaan, Kızılelma, TCG Anadolu ve niceleri Allah’ın izniyle yalnız kalmayacak, yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Kamera noktasında da Aselsan’ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. “Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız?” buna bakıyoruz." ifadelerini kullandı.


#Dünya Bankası
#Humberto Lopez
#Kentsel dönüşüm
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