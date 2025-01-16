TVF’den ekonomiye güçlü katkı

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) ekonomiye kattığı değer her geçen yıl büyüyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi veren Fon Başkanı Arda Ermut, TVF'nin konsolide net dönem kârının 321 milyar TL'ye çıktığını söyledi.
Türkiye ekonomisine stratejik yatırımlarla değer katmayı amaçlayan Türkiye Varlık Fonu (TVF), her yıl gerçekleştirdiği üç aşamalı denetim yapısının son ayağı olan 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, yaptığı sunumda, fonun stratejik hedeflerine, finansal performansına ve ekonomik katkılarına dikkat çekti. TVF’nin kısa süre içinde ulusal ve uluslararası alanda kaydettiği başarılarla Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik istikrarına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ermut, “Fonun ekonomiye kattığı değer her geçen yıl büyüyor. Bugüne kadar tüm iş süreçlerimizi geliştirerek kârlılığımızı artırdık, portföyümüzdeki hiçbir şirketi satmadık” dedi.
FİNANSAL PERFORMANSTA GÜÇLÜ ARTIŞ
TVF’nin portföyünde finansal hizmetlerden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye kadar toplam 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunduğuna dikkat çeken Ermut, TVF’nin finansal performansını değerlendirerek, konsolide net dönem kârının 225 milyar TL’den yaklaşık 321 milyar TL’ye çıktığını belirtti. Ermut, “Fon’un öz kaynakları 914 milyar TL’den yaklaşık 1,5 trilyon TL’ye yükselerek önemli bir büyüme gösterdi. TVF’nin güçlü bilançosu, sağlıklı nakit akışı ve büyüme hedefleri sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
GELECEĞE YATIRIM: TÜRKİYE TEKNOLOJİ FONU
TVF’nin teknoloji alanındaki yatırımlarını da vurgulayan Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu (TTF) ile Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemini desteklediklerini ifade etti. Armut, “TTF, tohum öncesinden ileri aşamalara kadar teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor. Amacımız, Türkiye’nin stratejik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendiren lider şirketler yetiştirmek” dedi.
BAŞARILI İKİ ŞİRKET ÖRNEĞİ: TÜRK TELEKOM VE TÜRKİYE SİGORTA
- Ülke ekonomisine güç katan fon şirketlerinin başarısına dikkat çeken Armut, Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’u örnek gösterdi. TVF yatırımlarının gücünü gösteren örnekler arasında Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’un değer artışı öne çıktığını anlatan Ermut, bu şirketlerde temettü sonrası değer artışının Türkiye Sigorta için TVF’nin payına tekabül eden hisse değeri ve elde edilen temettü gelirleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 1,65 milyar dolara ve Türk Telekom’un payına tekabül eden değer artışının ise 900 milyon doları seviyesine ulaştığını belirtti.
ŞANS OYUNLARI VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE
- TVF’nin şans oyunları yönetim modelini modernize ettiğini belirten Ermut, kamuya aktarılan kaynakların %66 artarak 931 milyon dolara ulaştığını söyledi. Yasa dışı bahisle mücadelede sağlanan başarıya dikkat çeken Ermut, “Sunulan yeni model, yasa dışı bahisle mücadaleye ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu. TVF’nin büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Ermut, “Ülkemizin ekonomik istikrarına sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.