TVF’den ekonomiye güçlü katkı

Ülke ekonomisine güç katan fon şirketlerinin başarısına dikkat çeken Armut, Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’u örnek gösterdi. TVF yatırımlarının gücünü gösteren örnekler arasında Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’un değer artışı öne çıktığını anlatan Ermut, bu şirketlerde temettü sonrası değer artışının Türkiye Sigorta için TVF’nin payına tekabül eden hisse değeri ve elde edilen temettü gelirleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 1,65 milyar dolara ve Türk Telekom’un payına tekabül eden değer artışının ise 900 milyon doları seviyesine ulaştığını belirtti.