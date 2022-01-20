Üç ilçede şaşırtan site aidatları: Aylık sekiz bin liraya kadar çıkıyor

İstanbul'da bazı sitelerin sakinleri aidatlara yapılan zamlara tepki gösterip, eylemler yaptı. İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıkabiliyor. TEYFED verilerine göre, en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor. Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidatlar alınıyor. Tuzla'da aidatlar 350 lirayken yeni yapılan zamlarla 350 liraya çıktı. TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, İstanbul genelinde aidat ücretlerinin yüzde 40 ile 50 arasında arttığını açıkladı.

"İSTANBUL GENELİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 40-45 ZAM SÖZ KONUSU"

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır "Aidatların neden arttığından başlamamız gerekiyor. Bugün asgari ücrete yüzde 50 gibi bir zam geldi. Elektriğe yüzde 125 zam geldi. Bütün sitelerde kullanılan malzemelere de zam geldi. Bugün aidat oranlarına baktığımızda İstanbul genelinde ortalama yüzde 40-45 arasında zam var. Sitelerde verilen hizmetlerin yanı sıra bir de bakım bedelleri var" dedi.

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EKONOMİ Sitelerde aidat kavgası büyüyor: Aidata itiraz için genel kurula katılın

"İSTANBUL'DA EN YÜKSEK AİDATLAR SARIYER, ORTAKÖY, BEŞİKTAŞ'TA"

Yahya Sağır, "Geçen sene ile bu seneyi kıyaslarsak; Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı şu anda 750-800 TL arasında. Bugün İstanbul'un en yüksek aidat toplanılan yerler Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkabiliyor. Üsküdar-Çamlıca bölgesinde de yüzde 50 gibi arttı. Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde ortalama aidat 350 lira bandından başlayıp, 850-1300 liraya kadar çıkabiliyor. Aidatları kira ile endekslersek yanılırız. Aidatları çalışan ve gelen zamlarla endekslememiz gerekiyor" diye konuştu.

"BİR DAHA ASLA SİTEDE OTURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Beylikdüzü'nde bir sitede oturan ve 800 lira aidat verdiğini dile getiren Sevda Demircan "Her sitede olduğu gibi bir sorun yaşıyoruz. Aidatlarımız çok yüksek geliyor. Birçok insandan duyuyorum. Herkesin aidatı çok yüksek ve biz bu paraların nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyoruz. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Ben bir daha asla sitede oturmayı düşünmüyorum" dedi.

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FOTOĞRAF 8 Gayrimenkul bilgi şirketi Reidin’in, ‘2021 yılı Markalı Konut Projeleri Aidat Değerleri’ analizi de aidatların ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Aidat verilerinin 1540 markalı konut projesi üzerinden değerlendirildiği 2021 yılı sonuçlarına göre; İstanbul’da en yüksek aidatı Şişli, İzmir’de Çeşme, Ankara’da ise Çankaya sakinleri ödüyor. AYLIK 1500 LİRA<br>Rapora göre İstanbul’da markalı konut projeleri aidat ortalamasının en yüksek olduğu ilçe 14.87 TLm2 ile Şişli. Bu da Şişli’de 100 metrekare bir evde ortalama aidatın 1.500 lira olduğunu gösteriyor. Şişli’yi 12.96 TLm2 ile Beşiktaş, 7.41 TLm2 ile Kağıthane izliyor. Ankara’da ise markalı konut projelerinde en yüksek aidatı 4.43 TLm2 ile Çankaya’da yaşayanlar ödüyor. Çankaya’yı 3.16 TLm2 ile Gölbaşı, 2.54 TLm2 ile Etimesgut takip ediyor. İzmir’de ise aidat bedelleri Ankara’nın da üzerinde. Rapora göre ilk sırada 8.04 TLm2 ile Çeşme yer alıyor. Bu da 100 metrekare bir evde 800 lira aidat anlamına geliyor. Çeşme’yi 5.14 TLm2 ile Konak, 5.02 TLm2 ile Kemalpaşa izliyor. EN AZ ÖDEYENLER<br>Rapora göre aidat bedellerinin en uygun olduğu ilçeler İstanbul’da Çatalca, Silivri ve Beylikdüzü... Çatalca’da 1.56 TLm2, Silivri’de 1.95 TLm2, Beylikdüzü’nde ise 2.56 TLm2 ödeniyor. Ankara’da ise en düşük aidat ortalamasına sahip ilçe 1.17 TLm2 ile Pursaklar... İkinci sırada 1.25 TLm2 ile Sincan, üçüncü sırada ise 1.27 TLm2 ile Altındağ yer alıyor. İzmir’de en düşük aidat ödenen ilçeler sıralaması ise şöyle; 0.86 TLm2 ile Tire, 1.80 TLm2 ile Seferihisar, 2.05 TLm2 ile Menemen. YENİ YILDA ZAM KAPIDA<br>2022 yılında Site aidat bedellerinin ciddi oranda artması bekleniyor. Bazı gider kalemlerinde oluşan kaynaklı artışlar ve asgari ücretteki yüzde 50 zam sonrası personel giderlerinin artması nedeniyle aidatlara zam kapıda. En ucuz ve en pahalı aidatlar Site aidatları kirayla yarışıyor Site hayatının sunduğu avantajlar cazip olsa da aidat giderleri cep yakıyor. Öyle ki kimi sitelerde istenen bedeller başka bir bölgedeki kira rakamını aşıyor. BiP'te paylaş

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"ZAM DEMEYELİM ZAMANA UYMAK DİYELİM"

Kilyos'ta bir sitede yönetici olan Celal Bilgen "Yapılacak olan artışa zam demeyelim, zamana uyma diyelim. Bizim sitemizde yaklaşık 38 kişi çalışıyor. Bunun 21'i güvenlikçi. 38 çalışanın içinde çöp toplayan var, bahçe işlerine bakanı var, elektrik ve su tesisatına bakanları var. Asgari ücret ne oldu? Arttı. Güvenlik içinde yaşıyorsan ve evden çıktığında siteyi tertemiz buluyorsan, bunun bir bedeli var. Bunun bedelinin adına da aidat diyorlar. Burada metrekareye göre aidatlar değişiyor. En düşüğü bin 765 lira. Bu rakama daha zamlar uygulanmadı. Nisan'daki genel kurulda yeni aidatlar belirlenecek" diye konuştu.

FOTOĞRAF 12 Savunma sanayi üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz doldururken 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde de öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Üniversite ile Türkiye'nin göz bebeği olan savunma kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar kapsamında öğrenciler, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma imkanı buluyor. Bir çok öğrenci mezun olmadan bu kuruluşlarda iş imkânı bulup çalışmaya başladı. \"Savunma kuruluşları ile ortak hareket ediliyor\"<br><br>Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Türkiye'nin önemli savunma kuruluşları ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi:<br> \"Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 yılında kuruluş çalışmalarına başladı. İlk önce üniversitemizin farklılaşması, bir misyon dahilinde bir vizyon gerçekleştirebilmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda savunma sanayi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olma hedefi koyduk. Bu nedenle ülkemizde önde gelen; TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi savunma kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yeni bir üniversite olarak bu kurumlarımız ile birlikte üniversitemizi şekillendirmek, eğitimlerimizi birlikte modellemek konusunda destekler istedik. Çok olumlu baktılar. Bu kapsamda ilk işimiz bu kuruluşlarla çeşitli eğitim ve proje anlaşmaları geliştirmek oldu.\"<br> <br>Okurken ülkelerine hizmet ediyorlar<br><br>Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğrencilerinin eğitim görürken ülkemize de hizmet etme imkânı bulduklarını ifade ederek, \"2020'nin başlarında Savunma teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora programlarımıza başladık. Üniversitemizde eğitime başlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz tez çalışmaları için bu kuruluşlarda görevlendirildi. Bunların alt yapılarını oluşturduk. Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE'de, ASELSAN'da, TAİ'de, ROKETSAN'da şu anda çalışan yüksek lisans öğrencilerimiz var. Bunların bir kısmı araştırma görevlimizdir. Bu kurumların fiziksel ortamlarında tezlerini geliştirirken aynı zamanda bu kurumlardaki ürünlerin geliştirilmesine de katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerimiz bu savunma kuruluşlarımıza katkı sağladıkları gibi ülkemize ve üniversitemize de katkı sağlamış oldular.\" dedi. \"İş arayan değil tercih edilen mühendisler yetişiyor\"<br><br>Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitelerinde iş arayan değil tercih edilen mühendisler yetiştirdiklerini vurgulayarak, “Buradaki amaçlarımızdan birisi, öğrencilerimizin ve ilerideki potansiyel akademisyen adaylarımızın sahada yetişmesini, akademinin dışında özel sektör içerisinde de tecrübeler kazanmalarını sağlamaktı. Yani eğitimin yanında iş tecrübesi de kazandırmaktı. Bunda da başarılı olduk. Bazı öğrencilerimiz şu anda TAİ tarafından işe alındılar. Bir kısmı da işe alınma aşamasında. Üniversitemizde 7 1 eğitim modelini uygulayacağız. Öğrencilerimiz son sınıfta tamamen özel sektörde, savunma kuruluşlarında çalışacaklar. Böylece mezun olmadan büyük bir iş tecrübesi de kazanmış olacaklar. Bu sayede hem üniversitede verilen uygulamalı eğitimde hem de savunma şirketlerinde başladıkları stajyer mühendis programı sayesinde, mezun olduklarında bir iş tecrübesi de kazanmış olacaklar. Bu gençlerimiz aranan mühendis özelliğinde olacaklar. İş arayan değil de tercih edilen, aranan nitelikteki mühendisler olarak mezun olacaklar\" ifadelerini kullandı. İlk kez lisans öğrencisi alacak<br><br>Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilk kez lisans öğrencilerini de kabul edecek. Kul, ülkemizin savunmasına hizmet etmek isteyen gençleri davet ederek şunları söyledi:<br><br>\"Sivas'ta ve Sivas dışındaki tüm gençlerimizi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına çağırıyoruz, davet ediyoruz. Hiçbir üniversitede olmayan fırsatlar sunmaktayız. Ülkemizin göz bebeği olan savunma kuruluşlarının kapısını açmaktayız. Bu fırsat nadir bulunur.\" İleri savunma teknolojileri geliştiriliyor<br><br>2020 yılının başlarında yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci kabul eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde; TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi kuruluşlarla birlikte ileri savunma teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar arasında insansız hava araçları da yer alıyor.<br> Önemli programlarda yer alan üniversite öğrencileri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.<br> Yüksek lisans öğrencilerinden İremnur Duru yaptığı açıklamada, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, savunma sanayisinde ihtisaslaşacağını duyduğumda tercih etmek istedim. Çünkü savunma sanayi alanında çalışabilen üniversite çok az. Sivas'ta bu fırsatı görebilmek beni çok mutlu etti\" diye konuştu.<br><br>Merve Gençtürk ise, \"Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde müfredat çok iyi. Çünkü savunma sanayisi üzerine bir müfredat söz konusu. Bu multidisipliner bir müfredattı ve benim ilgimi çekti. Lityum iyon pilleri de son zamanlarda popüler olan bir malzeme türü aslında. Bu yüzden ben de lityum iyon pilleri üzerine kendimi geliştirme planıyla burada yüksek lisansımı başlattım. Daha sonrasında doktora yapıp bu alanda uzman olmayı planlıyorum\" dedi.<br> Deniz Aktürk ise, “Yüksek lisans tez konum gaz atomizasyonda parçalanma mekanizmasının modellenmesi üzerine. Gaz atomizasyondan kısaca bahsedecek olursak, yüksek hızlara sahip gaz akşının etkisiyle sıvı gazlara ayrışır. Daha sonra bu metal damlacıklar küreselleşir, soğur ve daha sonrasında katılaşır. Elde edilen nihai ürün ise savunma sanayisinde ham madde olarak kullanılacak metal tozudur. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi lisans müfredatının savunma sanayi üzerine odaklı olmasıdır. Buraya gelecek öğrenciler savunma sanayisinde özgür ve güncel konular üzerinde tez çalışmalarını gerçekleştirecek ve aynı zamanda da oradaki uzman hocalarımız tarafından danışmanlık elde edeceklerdir.\" şeklinde konuştu.<br><br>Nurullah Özkan de, şunları söyledi:<br><br>“Benim Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih etmemin sebebi, bu üniversitenin savunma teknolojileriyle ve savunma kuruluşlarıyla ilgili olmasıdır. Bundan dolayı yüksek lisansımda bu üniversiteyi seçtim. Hem akademik olarak bu alanda ilerlemek hem de savunma kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapabilmek için Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih ettim.\" Savunma sanayisinin mühendisleri Sivas'ta yetişiyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerine savunma kuruluşlarının kapılarını aralarken üniversiteden mezun olanlar iş arayan değil tercih edilen mühendisler olacak.

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FOTOĞRAF 13 Kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi. İşte, 700 bin kamu işçisinin \"İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kim ne kadar alacak?\" sorusunun yanıtı... Her gün 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?<br><br>Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.<br><br> Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek. NASIL HESAPLANIYOR?<br><br>İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, prim ile vergi kesintisi yapılarak ödeniyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira ödeme yapılırken, ücretlerdeki vergi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. TEDİYE NE DEMEK?<br><br>Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. 700 bin işçiye ikramiye: Ödenecek tutar kalem kalem hesaplandı, ilk ödeme 28 Ocak'ta Kamuda işçi statüsünde olanlara yılın belli dönemlerinde ödenen tediye tarihleri her sene Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla netleşiyor. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. Peki, 2022 tediye ödemesi ne zaman yapılacak?700 bin işçiyi kapsayan düzenleme ile kim ne kadar alacak?





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FOTOĞRAF 22 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz darboğazları fiyat artışlarını körüklemeye devam ederken, tüm dünyanın sorunu haline gelen enflasyonla mücadele küresel ekonominin en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Tüketici ve üretici fiyatları dünya genelindeki artışını sürdürürken, yeni \"enflasyon çağı” etrafındaki tartışmalar da hız kazanıyor. Çipten gıdaya birçok üründe yaşanan arz darboğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklüyor. Yüksek enflasyon ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelirken, dünya nüfusunun yaklaşık 1,2 milyarı iki ila üç haneli enflasyonla yaşıyor. Pek çok ürünün tedarikinde yaşanan sıkıntı, gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonun tarihi yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor. Kanada'da enflasyonun, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 4,8 arttığı ve bunun 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi. Kanada istatistik kurumu StatCans'den yapılan açıklamada, ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi'ni gıda, binek araçları ve konut fiyatlarındaki keskin artışların tetiklediği, bunun da yaşam maliyetlerini hızla yükselttiği belirtildi. Açıklamada, enflasyonun yükselmesinde en büyük etkinin marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarının yüzde 5,7 artması olduğu, bu rakamın da 2011'den bu yana kaydedilen en büyük artış olduğu duyuruldu.<br><br>Kanada İstatistik Kurumu, taze ürünlerin fiyatının yükselme gerekçesini ise \"üretim yapılan bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve tedarik zinciri kesintileri\" olarak açıkladı. Öte yandan açıklanan enflasyon rakamının, Kanada Merkez Bankasının yüzde bir ile üç arasındaki hedefinin üzerine çıktığına işaret eden uzmanlar, yükselen enerji fiyatlarının, gıda maliyetlerini etkileyen tedarik zinciri sorunlarının ve emlak piyasasındaki sıçramaların, enflasyonun bahar döneminde daha da yükselebileceğini gösterdiğini vurguluyor. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi’nin geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi. Ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE’nin yüzde 5,2 seviyesinde artış kaydetmesi beklenirken, enflasyon geçen yılın bir önceki ayında (kasım) yüzde 5,1 seviyesindeydi.<br><br>ONS verilerine göre, ülkede enflasyon en son 1992 yılının mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti. Açıklamada, ülkede son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.<br><br>Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesiyle gelecek dönemde de enflasyonda 1992 yılındaki seviyelere yeniden ulaşılması mümkün. Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in Ekonomisti Paul Dale, ülkede enflasyonun artık bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.<br><br>İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltme kararı almıştı.<br><br>İngiltere’de geçen yılın eylül ayında yüzde 3,1 olan enflasyonun kasımda 5,1'e yükseldiğinin hatırlatıldığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında ise enflasyonun kış aylarında yüzde 5’in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilmişti. Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.<br><br>Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.<br><br>Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi. ABD'de Enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.<br><br>ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı. 1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6,49'u görmüştü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de yıllık enflasyon son 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan Biden yönetimine kritik uyarı geldi. Kuruluş ABD’nin önceki günkü enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun geldiği seviyenin 2022’de Biden yönetimi üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını belirtti. Tüm dünyanın sorunu haline geldi: Üç ülkede daha son 30 yılın rekorunu kırdı Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Son açıklanan verilere göre Almanya, İngiltere ve Kanada'da yıllık enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu. Ocak başında açıklanan verilere bakıldığında ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın, İspanya'da ise son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon ise 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. BiP'te paylaş

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