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Ekonomi

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 24,9 arttı

TÜİK, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz- Eylül 2023 döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısının yıllık yüzde 24,9 arttığını duyurdu.

11:47 - 21/11/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TÜİK verilerine göre; Temmuz- Eylül 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35 ve yüzölçümü yüzde 21,7 arttı.


Yapı ruhsatı verilen 39,1 milyon metrekare yüzölçümünün 21 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,1 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı oldu. En yüksek yüzölçümü payı 25,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara verilirken; 3,5 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.


İSKAN VERİLEN BİNA SAYISI AZALDI


2023 yılı 3'üncü çeyreğinde belediyelerce yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüzölçümü yüzde 14 azaldı. İskan verilen 23,7 milyon metrekare yüzölçümünün, 13,5 milyon metrekaresi konut, 5,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu. İskan verilen yapılardan en yüksek yüzölçümü payına 17,1 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.






#Yapı ruhsatı
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
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