Ukrayna ile tarımda kazan kazan dönemi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Ukrayna temaslarına ilişkin bilgi verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberlerindeki heyetlerle, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Yumaklı, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin, karşılıklı ‘kazan kazan’ ilkesiyle 10 milyar dolara ulaşması kararlılığını bir kez daha gördüklerini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE TARIM İHRACATI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirilen görüşmede, gıda güvenliğinin önemine işaret edildiğinin altını çizen Yumaklı, “Bu konuda atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye ve Ukrayna iş birliğinde, üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını masaya yatırdık” değerlendirmesinde bulundu.

SULAMA ALTYAPISI İÇİN HAZIRIZ

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile yaptığı görüşmede de tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda iş birliği fırsatlarını ele aldıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti: “Savaştan zarar gören alanlarda, tarımsal sulama altyapısının tadilatıyla tarım alanında yapılacak iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile görüşmemizde de adil ve kalıcı barış noktasındaki duruşumuzu yineledik. Tarım Bakanı, Vitaliy Koval ile de daha somut adımların atıldığı toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk.”

Yumaklı, tarımsal ekipmanların Ukrayna’ya ihracatına yönelik de girişimde bulunduklarına değinerek, savaş sürecinde zarar gören su ve sulama altyapısının inşası için hem bakanlığın hem de özel sektörün hazır olduğu mesajını verdiklerini aktardı.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ

Bakan İbrahim Yumaklı, Ukrayna’da Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile görüştü. Süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Yumaklı, “Ülkemizden Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkeye ihracatı gerçekleştirilen çok sayıda hayvansal ürün için Ukrayna’ya ticaret kısıtlaması konulmuş. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından iki ülke bakanları arasında Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı tutanağı imzalandı.







