Üretim ve ihracata öncelik verelim

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinde dezenflasyon programının 3 yılı geride bıraktığına değinerek, sürdürülebilir ve nitelikli büyüme için sanayi odaklı, ihracata dayalı ekonomi modelinin güçlendirilmesini temel öncelik olarak gördüklerini söyledi. Avdagiç, "Maliye politikaları, teşvikler ve finansman imkanları ile desteklenen bir üretim modeli Türkiye'yi dünyada yeniden şekillenen ticaret haritasında güçlü bir konuma taşıyacaktır. Enflasyonla mücadele önceliğimizi tehlikeye atmayacak şekilde finansman ve kur politikalarını revize ederek ihracattaki sıkıntıları aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

FIRSATLARA DİKKAT ÇEKTİ

Avdagiç, reel sektörün karşılaştığı zorluklara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yüksek faiz ortamı, reel sektör üzerindeki baskısını sürdürüyor. Özellikle ihracatçı şirketler yüksek finansman maliyetleri ve zayıf dış talep nedeniyle kârlılık baskısını giderek daha fazla hissediyor. Nitekim son büyüme verileri, ‘gayrisafi katma değer’ içinde kâr anlamındaki ‘net işletme artığı’ payının düşüş kaydettiğini gösteriyor." Küresel jeopolitik gelişmelerin Türkiye için oluşturduğu fırsatları anlatan Avdagiç, şöyle devam etti: "Avrupa'nın tedarik güvenliği arayışı, Çin+1 stratejisinin devam etmesi ve deniz taşımacılığındaki aksaklıklar, Türkiye'nin lojistik ve üretim merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor. Özellikle savunma sanayii, yenilenebilir enerji, lojistik, veri merkezleri ve yüksek teknolojili üretim, önümüzdeki dönemin öne çıkan güçlü yatırım alanları olarak görülüyor. Körfez–Türkiye–Avrupa kara koridorlarının önem kazanması da Türkiye'nin stratejik konumunu eşsiz bir boyuta taşıyor."

KALKINMA YOLU EKONOMİK GÜÇ

Son dönemde öne çıkan Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez-Türkiye-Avrupa bağlantılarının yalnızca ulaştırma projeleri değil, aynı zamanda ekonomik güç projeleri olarak da görüldüğünü belirten Şekib Avdagiç, "Şuna inanıyoruz: Eğer bu avantajları doğru kullanabilirsek, önümüzdeki 10 yılda üç farklı alanda sıçrama yapabiliriz. Bu avantajların ilki, üretim ve ihracat merkezi olma potansiyeli; ikincisi lojistik merkez olma potansiyeli; üçüncüsü de enerji ve teknoloji merkezi olma potansiyelidir. Yeni teşvik kararları, bu anlamda büyük bir adımdır. Avrupa şirketleri tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışırken Türkiye yakın üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı geçişlerinin taşıdığı güvenlik riski, özellikle kara taşımacılığı koridorlarını daha da değerli hale getiriyor" diye konuştu.

İTO seçimleri 27 Ekim'de

Başkan Şekib Avdagiç, konuşmasında İTO seçimlerini 27 Ekim'de Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu’na göre oda seçimlerinin 4 yılda bir, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında yapıldığını hatırlatarak, "İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 27 Ekim'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Fatih İlçe Seçim Kurulu’nun teyidini müteakip resmi duyuruyu yapacağız" diye konuştu.







