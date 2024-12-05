UYAP'a 6,2 milyarlık güncelleme

Yargıda yapay zeka kullanımı ve mahkemelerde dijital dönüşüm 2025 yılı içinde daha da yaygınlaştırılacak. Adalet Bakanlığı, Ulusal Yargı Ağı Projesi ((UYAP) dahil bakanlık tarafından kullanılan tüm yazılım sistemlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için ayırdığı ödeneği 2025 yılında da yükseltti. Edinilen bilgiye göre, tüm çalışmalar 5 yıl içerisinde tamamlanacak ve toplamda 6 milyar 205 milyon 129 bin TL'ye mal olacak. Bu proje ile UYAP'ın entegre olduğu kurum sayısı artırılacak. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimleri de UYAP sistemine bilgi yükleyecek.