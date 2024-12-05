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UYAP'a 6,2 milyarlık güncelleme

UYAP'a 6,2 milyarlık güncelleme

Uğur Duyan
04:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Yargıda yapay zeka kullanımı ve mahkemelerde dijital dönüşüm 2025 yılı içinde daha da yaygınlaştırılacak. Adalet Bakanlığı, Ulusal Yargı Ağı Projesi ((UYAP) dahil bakanlık tarafından kullanılan tüm yazılım sistemlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için ayırdığı ödeneği 2025 yılında da yükseltti. Edinilen bilgiye göre, tüm çalışmalar 5 yıl içerisinde tamamlanacak ve toplamda 6 milyar 205 milyon 129 bin TL'ye mal olacak. Bu proje ile UYAP'ın entegre olduğu kurum sayısı artırılacak. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimleri de UYAP sistemine bilgi yükleyecek.


SİBER SALDIRILARA DAHA DAYANIKLI

UYAP, siber güvenlik önlemleri güçlendirilmiş yeni bir yazılıma kavuşacak. Yeni tip hackerlerin kullandığı yazılımlara karşı daha dayanıklı bir altyapı örgüsü oluşturulacak. Bu altyapı ile UYAP'ın siber savunma gücü artırılacak. UYAP uygulamalarında kullanıcı dostu tasarımlar geliştirilecek. Böylece UYAP'taki bilgilere kullanıcılar daha hızlı ve daha kolay erişme imkanına kavuşacak.


#Ekonomi
#UYAP
#yapay zeka
#yargı

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