Vatandaş dostu bütçe resmileşti

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 yılı bütçesinde sosyal yardım ve destekler için 500 milyar lira ödenek ayrıldı. 2002'de 1,6 milyar lira olan sosyal yardım ve destekleri geçen 21 yılda katlanarak büyüdü. Sağlık giderleri, sosyal konut finansmanı, asgari ücret ve reel kesim destekleri için öngörülen ödeneğin büyüklüğü 2024 bütçesinin vatandaş dostu olduğunu gösterdi. Sosyal yardım ve desteklere ayrılan tutar bütçenin yüzde 4,5'ine denk geliyor.

EVDE BAKIM VE ENGELLİ AYLIĞI

2024'te ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100,5 milyar lira ödenek oluşturuldu. 65 yaş üstü yaşlılar ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64,1 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira ve aile destek programı için 32 milyar lira kaynak ayrıldı. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 779,6 milyar lira kaynak ayrıldı. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 1 trilyon 650 milyar liraya ulaştığı görüldü.

SOSYAL KONUTLARA DEV FİNANSMAN

Öte yandan sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 16 milyar lira tahsis edildi. Yine ekonomik yoksunluk içinde olan çocukların aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12,5 milyar lira, elektrik tüketim desteği kapsamında 8.6 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 6.4 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 1.4 milyar lira kaynak öngörüldü.

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN 384 MİLYAR TL ÖDENEK

2024 yılında bütçede tarıma 384 milyar lira kaynak ayırıldı. Bu kapsamda; tarımsal destek programları için 91,6 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 100,6 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 191,8 milyar lira kaynak sağlandı.

Esnaf ve çiftçi unutulmadı

Reel kesim destekleri için bütçede 376,5 milyar liralık ödenek oluşturuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 165,9 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 86 milyar lira ödenek çıkartıldı. Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 30,4 milyar lira, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 25,2 milyar lira, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 69 milyar lira kaynak sağlandı.

İşverene asgari desteği sürecek

2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücreti vergi dışı tutuldu. Bu imkandan tüm çalışanların yararlanması sağlandı. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörüldü.







