Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam

Asgari ücrete zam yapılsa da Venezuellalılar bu rakamlar günde üç öğün yemeği karşılayamayacak.

Ekonomik darboğazın yıllardır hüküm sürdüğü ve hiper enflasyonun yaşandığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 40 zam yapacaklarını açıkladı. Ancak ekonomistler bu haberi, enflasyonun daha da yükseleceği, paranın değer kaybedeceği ve milyonlarca insanın yoksullaşacağı şeklinde yorumluyor.

Venezuellalılar ayda yaklaşık 797.510 bolivar kazanacak, hesaplamaya göre de bu rakam günde üç öğün yemeği karşılayamayacak.

Maduro, asgari ücret zammının, 'ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını' söyledi.

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