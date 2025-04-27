Vergi memuruna '3 yıl' sınırlaması

Vergi incelemesinde usulsüzlüğün engellenmesi, mükellefe tarafsızlık ilkesiyle yaklaşılması için yeni bir kanun teklifi hazırlandı. Teklifle, vergi memurları görevden ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca vergilere ilişkin iş kollarında çalışmayacak. Bu süre boyunca serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak hizmet sunamayacak. Söz konusu düzenleme daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile getirilmiş olmasına karşın Anayasa Mahkemesi tarafından yasa ile yapılması için iptal edilmişti. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 19 maddelik kanun teklifi ile düzenleme yeniden gündeme alındı. Düzenleme vergi mükelleflerine karşı vergi memurlarının iltimas ve ayrıcalık göstermesini engelleyecek.





MESLEK ŞARTLARI İÇİN AYARLAMA

Düzenlemeyle kamuda vergi alanında yetkili olanların görevlerini yaparken vergi mükelleflerine karşı tarafsız olmaları sağlanacak. Görevden ayrılma veya emeklilik yoluyla kamu ile ilişiği kesilen vergi uzmanları, memuriyetten ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca vergi mükelleflerinin yanında çalışamayacak. Yine serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak da mükelleflere hizmet sunamayacak.





DOLAYLI OLARAK ÇALIŞMAYA DA İZİN YOK

Teklife göre vergi incelemesine yetkili olanlar, memuriyetten ayrıldıktan sonraki 3 yılda inceleme yaptıkları mükellefler veya ortaklarının şirketlerinde çalışmayacak. Yine bu mükelleflerinin veya ortaklarının denetimindeki iş yerlerinde, sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda da herhangi bir görev veya iş alamayacak.





BTK'ya 'siyasi parti' ayarı

Öte yandan teklifle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek. Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek. Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle de Kamu İhale Kurumu'nda görev yapacak üyelerin, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.



