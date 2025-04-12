Sıkı takip vergi beyanında rekor getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) yürütülen çalışmalarla geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik yaklaşık 5 milyon beyanname verilerek rekor kırıldı. Matrah ve tahakkuk eden vergi miktarında da bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında başta kira ve ücret gelirleri olmak üzere ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı yönünden gelir elde eden mükelleflere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi.





2,9 MİLYON KİŞİYE SMS GÖNDERİLDİ

Başkanlık, 1 Mart'tan itibaren mükelleflere SMS göndererek 2024'te elde edilen gelirlere ilişkin beyan döneminin başladığını ve beyannamelerin elektronik ortamda verebileceğini hatırlattı. Bu kapsamda kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden ve beyanname vermesi gereken yaklaşık 1,7 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden mükellef olan yaklaşık 2,9 milyon kişiye SMS gönderildi. Elde edilen gelirlerin tam ve doğru şekilde beyan edilmesi gerektiği, eksik ve hatalı beyanlara yönelik yapılan tespitler neticesinde cezalı işlemlerin uygulanacağı bildirildi.





BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK SAYI

1 Mart-7 Nisan tarihlerindeki beyan döneminde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi. Buna göre geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 24, matrah ve hesaplanan vergide de sırasıyla yüzde 115 ve yüzde 111 artış meydana geldi. Bu sene 473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi.





411 MİLYAR LİRA VERGİ HESAPLANDI

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından da 2 milyon 747 bin beyanname verildi. Bu beyannamelerle geçen yıla göre yüzde 90 artışla 512,9 milyar lira matrah ve yüzde 90 artışla 143,7 milyar lira vergi beyan edildi. Böylece, geçen yıl kazançlara yönelik 4 milyon 995 bin beyanname verilerek rekor kırıldı. Ayrıca, beyan edilen toplam matrah 1 trilyon 370 milyar lira, vergi de 411 milyar lira oldu.





KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını gösterdiğini söyledi. Şimşek, "Son bir yıldır yapılan bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucu 2023 ve 2024 vergi dönemlerine ilişkin beyanname veren mükellef sayısı 826 bin 169 arttı" dedi. Kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Kazançlarını doğru ve zamanında beyan eden mükelleflere teşekkür ediyorum, gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte gerek mükellef hizmetleri anlamında gerekse analiz ve saha çalışmalarıyla bu sonuçların alınmasında katkı sağlayan Gelir İdaresi personelini de tebrik ediyorum."



