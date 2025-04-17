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Vergi savaşları ticareti derinden etkiledi: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor

Vergi savaşları ticareti derinden etkiledi: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor

12:3917/04/2025, Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ticaret savaşlarının etkisi e-ticaret dünyasında da hissediliyor. Çinli alışveriş platformları Temu ve Shein, ABD’deki ürün fiyatlarına zam yapacaklarını duyurdu.

ABD'nin gümrük tarifeleri e-ticaret şirketlerine darbe vurdu.


Çin'in online alışveriş devleri Temu ve Shein, ABD’deki müşterilerine yönelik fiyatlarını gelecek haftadan itibaren artıracaklarını duyurdu.


Şirketler zam oranlarına ilişkin bir açıklama yapmadı.


Rekabet halindeki iki şirketin benzer açıklamalar yapması ise dikkat çekti.


Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük vergisi uygulamasının ardından geldi.


25 Nisan'dan itibaren geçerli olacak


Şirketlerin açıklamasında, gümrük vergileri nedeniyle operasyonel maliyetlerin arttığına dikkat çekildi.


Zamlı fiyatların, 25 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.


Gümrük vergilerinin ardından Çinli şirketlerin zam kararlarını açıklaması bekleniyordu.


Vergiler nedeniyle zam oranlarının da yüksek olabileceği belirten uzmanlar, ABD'de düşük fiyatlı ürün döneminin zora girebileceğini dile getirdi.


Ek vergi geldi muafiyet kalktı


ABD, Çin'den gelen ürünler için yüzde 145 gümrük vergisi uygulamaya başladı.


Ayrıca 800 dolar altındaki ürünler için uygulanan gümrük muafiyeti, 2 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.


Çin'den ABD'ye günde 4 milyon düşük değerli paket girişi gerçekleşiyordu.


Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi bazı ürünlere uygulanan vergi oranı ise yüzde 245'e ulaştı.



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