Vergi savaşları ticareti derinden etkiledi: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor

Çin'in online alışveriş devleri Temu ve Shein, ABD’deki müşterilerine yönelik fiyatlarını gelecek haftadan itibaren artıracaklarını duyurdu.

Rekabet halindeki iki şirketin benzer açıklamalar yapması ise dikkat çekti.

Ayrıca 800 dolar altındaki ürünler için uygulanan gümrük muafiyeti, 2 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi bazı ürünlere uygulanan vergi oranı ise yüzde 245'e ulaştı.