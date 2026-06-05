Vergi tebligatları artık dijital yapılacak

Vergiyle ilgili tebligatlarda yeni dönem başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 22 maddelik torba kanun teklifine AK Parti tarafından eklenen iki yeni maddeyle, birçok vatandaş ve şirket için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getiriliyor. Düzenlemeye göre; şirketler, gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf ve işletmeler ile araç gibi ÖTV'ye tabi malları ilk kez satın alanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın elektronik tebligat sistemini kullanacak. Vergiyle ilgili bildirimler artık dijital ortam üzerinden yapılacak. Elektronik ortamdan gönderilen tebligatlar, kişinin sistemine ulaştıktan 5 gün sonra resmi olarak yapılmış sayılacak. Böylece vatandaşın "görmedim" ya da "haberim olmadı" itirazlarının önüne geçilecek.