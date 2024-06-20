Verginin yükü çok kazanana

Önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak vergi düzenlemesine ilişkin torba yasa teklifinin detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeyle Hazine'ye 226 milyar liralık ek vergi geliri sağlanacak. Gelirin ağırlıklı paydası, çok uluslu şirketlerden alınacak Asgari Kurumlar Vergisi'nden temin edilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bu yıl imzaladığı küresel Asgari Kurumlar Vergisi anlaşması kapsamında, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet devleri de dahil olmak üzere küresel şirketler 2024'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulacak. Böylece, ek vergi gelirinin yüzde 60'ı bu şirketlerden sağlanacak.

TEMMUZDA UYGULANACAK

Paris merkezli OECD'ye göre anlaşmayla, 17 milyar dolar ila 32 milyar dolar arasında ek küresel vergi geliri oluşacak. Bundan en çok düşük ve orta gelirli ülkeler kazançlı çıkacak. OECD, Temmuz 2022’de küresel Asgari Kurumlar Vergisi'nde yeni kuralların 2024'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

CİRONUN YÜZDE 2'Sİ

Yurt içine yönelik Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması kapsamında şirketlerin toplam cirosunun yüzde 2'si kadarı, matrahın yüzde 25'i vergilendirilecek. Yeni düzenlemede, iştirak hisse satış kazanç istisnası da kaldırılacak. Mevcut hisselerin satışında istisna yüzde 75'ten yüzde 25'e inecek. Yeni iktisap edilen hisselerde ise istisna tamamen kaldırılacak. Serbest bölge vergi istisnası ihracat gelirleri ile sınırlandırılacak. Kurumlar Vergisi tevkifat kapsamı da genişletiliyor. E-ticaret üzerinden vergi kesintisi yüzde 1,5 olacak.

TASARRUF PAKETİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Vergi düzenlemesinin yanı sıra 10 maddelik tasarruf paketi de Meclis gündemine alınacak. Düzenlemeyle, tasarruf tedbirlerine uymayan ya da uygulamayanlara yönelik cezai müddeiyeler belirlenecek. Öte yandan Meclis Genel Kurulu ekonomi yoğun bir gündemle çalışmalarına başlayacak. Genel Kurul'da 19 maddelik Kripto Varlıklar düzenlemesi, 30 maddelik ulaştırma torba teklifi görüşülecek.







