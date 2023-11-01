Xkoren Electric Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan: Bu ülke bize çok şey verdi şimdi sıra bizde

Türk enerji firması Xkoren Electric yaptığı yatırımla ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Körfez ülkelerinin de ilgi odağı oldu.





Elektrik kontrol ekipmanları üreticisi Xkoren Electric’in yaptığı 50 milyon Euro’luk yatırımı ABD ve İngiltere’nin yanı sıra Körfez ülkelerinde de yankı uyandırdı. Birçok uluslararası medya kuruluşunda adından söz ettiren Xkoren Electric Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, enerji paradigmasının yeşile ve temize odaklanarak değiştiği bir çağda dönüşüme yol gösteren bir dünya markası olmaya çalıştıklarını vurguladı.





Yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulan Xkoren Electric yaptığı 50 Milyon Euro’luk yatırımla dünyada adından söz ettiriyor.





XKOREN ELECTRİC KÜRESEL AKTÖR OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

Pandemi, bölgesel savaşlar ve gerginliklerin etkisiyle dünya genelinde bazı ekonomik sıkıntılar yaşanırken Türk girişimciler büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. “ Yüzde yüz yerli ve milli sermaye” hedefiyle yola çıkan enerji firması Xkoren Electric’in yaptığı yatırımla küresel aktör olma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden haber siteleri Xkoren Electric Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan’ın görüşlerine de yer verdi.





14 ÜLKEDE OFİS AÇMAYI PLANLIYOR

2020’de Türkiye’nin en başarılı 40 yaş altı CEO’ları arasında gösterilen Türk girişimci ve iş insanı Hasan Kaytan’ın liderlik ettiği Xkoren Electric’in ilk duraklarından biri de Ortadoğu pazarı olacak. Yeşil enerji geçişinde çevre dostu elektrik kontrol ekipmanlarının küresel tedarikçisi olmayı hedefleyen şirket, son teknoloji fabrikasında ürettiği akıllı şalt çözümlerini aralarında Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu’nun da olduğu 14 ülkede ofis açmayı planlıyor.





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